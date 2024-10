‘Bajaron de la nube’ a los hinchas de Millonarios que anhelaban ver a Falcao vs Santa Fe

A partir de las 7:30 de la noche de este sábado 26 de octubre se disputará el clásico capitalino entre Santa Fe y Millonarios, válido por la fecha 15 del ‘todos contra todos’ en la Liga BetPlay 2024-2. Sin embargo, los seguidores del ‘Embajador’ recibieron una desalentadora noticia por cuenta de Diego Rueda sobre Falcao.

Según informó el periodista de Caracol Radio, Diego Rueda, quien es el director del programa ‘El VBar’, Radamel Falcao García no podrá estar en la convocatoria de Alberto Gamero para el próximo compromiso frente a Independiente Santa Fe.

El pasado 8 de septiembre fue el partido en que ‘El Tigre’ se lesionó, cuando su equipo rescató un punto en su visita al Palogrande de Manizales frente a Once Caldas. Desde entonces, se dijo mucho acerca del tiempo estimado de ausencia de Falcao debido a una lesión miotendinosa del gastrocnemio medial de su pierna derecha.

En principio, la lesión del delantero de Millonarios parecía que no le tomaría más de un mes, pero no fue así, y ahora, en los días finales de su recuperación, parece que no estará disponible para uno de los partidos más importantes del semestre de su equipo.

Falcao renovaría su contrato con Millonarios:

Pese a que no hay muchos detalles acerca de la operación que le permitiría a los hinchas de Millonarios, disfrutar, al menos un semestre más a Falcao, el periodista Antonio Casale aseguró que los asesores del futbolista ya comenzaron a trabajar para hacer posible su continuidad.

Según informó el periodista de RCN Radio, el anhelo de renovación no solamente es de parte de Falcao, sino que la junta directiva también desea que se quede más tiempo en el equipo.