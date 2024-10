Juan Felipe Cadavid le halló la razón al DT de James en Rayo Vallecano y pidió que no lo insulten

Pese a que James Rodríguez fue nominado entre los mejores 30 jugadores del mundo, no ha conseguido ganarse la titular en Rayo Vallecano. El entrenador, Íñigo Pérez, ha insistido en que antepone el bienestar del equipo, hecho que le ha traído muchas críticas y ataques, hecho que salió a repudiar Juan Felipe Cadavid.

El periodista de Caracol Radio habló de la situación que vive el ‘10′ colombiano en su club español, pues nuevamente fue suplente en el partido contra Mallorca que se disputó el pasado domingo 20 de octubre: “Lamentablemente, de nuevo la noticia con James a nivel de clubes es que no juega y por eso las declaraciones del técnico Íñigo Pérez del Rayo Vallecano”.

Dichas palabras del entrenador insisten en que es normal ganarse críticas por no poner a James, pero él elige la formación conforme a los jugadores que ha visto en mejor nivel, así haya quienes estén en desacuerdo. Ante esto, Juan Felipe dejó claro que Íñigo tiene razón en el manejo que le da al equipo, incluyendo a James, algo que no le afana porque el ‘10′ ya ha retomado ritmo y sin importar lo poca continuidad a nivel de clubes, en la ‘Tricolor’ siempre responde:

“Al final tiene razón, él toma las decisiones, el jugador llegó en medio de la pretemporada, tenía que tomar ritmo y ya lo tomó. Será decisión del técnico poner o no a James y decisión también de él si muchos, pocos o más o menos minutos. Lo cierto del caso es que nosotros aquí en Colombia ya deberíamos haber superado esta etapa. James lo que necesita es un club, estar entrenando y tener de vez en cuando minutos. Su pasión, su amor, su deseo es la Selección Colombia, aquí llega y lo vemos en perfectas condiciones como contra Argentina, Brasil o Chile”

Cadavid hizo énfasis en pedirle a los colombianos que no insulten al técnico: “El profesor Pérez, mientras su equipo gane, todo tranquilo. Ah momento, pero este fin de semana no ganó, ¿Será que James Rodríguez es titular en la próxima? Decisión del entrenador, pero no lo insultemos ni lo maltratemos”.