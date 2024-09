Falcao ya estaría ‘camellando’ para quedarse en Millonarios un semestre más: esto es lo que se sabe

Radamel Falcao ya estaría trabajando para quedarse en Millonarios un semestre más. Como es bien sabido, el vínculo de Radamel con ‘Millos’ se extiende, inicialmente, hasta diciembre de 2024. Precisamente por eso, la lesión que lo alejará de las canchas durante nueve partidos frustró a los hinchas. Es que, a mediada que pasa las semanas y Falcao no juega, más posibilidades hay de que su esperado paso por el ‘Embajador’ sea decepcionante, por no decir otra cosa.

PUBLICIDAD

Este 16 de septiembre de 2024, Antonio Casale, periodista de ESPN, quienes reconocido por su cercanía, como hincha y como periodista, a Millonarios, sorprendió con una publicación sobre Radamel Falcao García. Según Casale, el equipo de trabajo de Falcao ya está trabajando para lograr que él permanezca en Millos durante el primer semestre de 2025. Al parecer, ‘El Tigre’ y, por supuesto, Millonarios, quieren extender el vínculo que los une hasta diciembre de 2024.

“Los asesores de Falcao trabajan para poder hacer posible que se quede un semestre más en Millonarios, según me cuentan fuentes del club. Es el deseo del jugador y de la institución. Sería ideal. ¡Ojalá!”, Antonio Casale

El diagnóstico de Rafamel Falcao.

Recientemente, Millonarios ha emitido un nuevo reporte médico acerca de la lesión de Radamel Falcao García. El club bogotano especificó la naturaleza de la lesión que sufrió ‘El Tigre’ en el encuentro contra el Once Caldas. Al igual que con otros jugadores, Millonarios no revelo el tiempo estimado de recuperación de Falcao. Por lo tanto, la especulación de que se perderá alrededor de nueve partidos aún no ha sido confirmada oficialmente.

“Luego de recibir los resultados de los exámenes diagnósticos, Radamel Falcao García presentó una lesión miotendinosa del gastrocnemio medial de su pierna derecha. Ya se encuentra en proceso de rehabilitación”

>>Más novedades del fútbol colombiano en ComuTricolor<<