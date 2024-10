Aseguran que Alfredo Arias llegaría al Cali, pero él no puede dirigir en Colombia este año

Sergio Herrera no ha podido encontrar los resultados desde que asumió la dirección técnica tras la salida de Hernán Torres, entonces Deportivo Cali sigue preocupado por la zona del descenso, hecho que ha obligado a la directiva a tomar decisiones y buscar alguna solución urgente.

PUBLICIDAD

Según reportaron algunos periodistas deportivos de nuestro país, Alfredo Arias es una opción fuerte para asumir la dirección técnica. No obstante, él no puede dirigir otro equipo en Colombia sino hasta el próximo año y aquí le explicamos la razón.

Vea acá: Los periodistas de Win Sports gozaron con las ocurrencias de Dayro Moreno en pleno programa en vivo

La información indica que luego de la derrota en el clásico vallecaucano que representó el partido de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay 2024, la dirigencia del equipo comenzó a negociar con el estratega uruguayo, quien salió este semestre de Independiente Medellín.

Asimismo, indicaron que Arias estaría de acuerdo con regresar al conjunto ‘Azucarero’ y solo resta llegar a un acuerdo económico:

“Hay una negociación entre los directivos del Cali y Alfredo Arias (65). Están tocando números y el uruguayo ha dado su aval para avanzar en el proceso, como contó @AndresfelipeOK_. Se aceleró todo luego de la derrota en el Clásico Vallecaucano”

Sin embargo, el propio Alfredo Arias confesó recientemente que tuvo ofertas de otro equipo del fútbol colombiano, pero no pudo aceptar porque el reglamento de la Dimayor indica que un entrenador no puede dirigir a dos equipos de nuestra liga durante el mismo semestre.

PUBLICIDAD

“Me toca estar desocupado obligatoriamente, yo no puedo dirigir en el mismo semestre a dos equipos colombianos. Me enteré cuando me volvieron a llamar y no podía hacerlo, pero bueno, acá estaremos esperando”.

El uruguayo dio a entender que ya se desvinculó completamente del Medellín, y aun así, no tiene permitido dirigir más este año en Colombia:

“Está bien que un entrenador no entrene a dos equipos un mismo semestre siempre y cuando haya cobrado todo el contrato, pero si lo que pactó fue una cláusula de recisión, no es justo porque también afecta al mismo derecho al trabajo”.