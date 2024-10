Los periodistas de Win Sports gozaron con las ocurrencias de Dayro Moreno en pleno programa en vivo

Dayro Moreno es uno de los mejores delanteros en toda la historia de nuestro país. Prueba de ello es que ya se convirtió en el máximo goleador histórico del fútbol colombiano y está muy cerca de ser el futbolista nacido en Colombia con más anotaciones durante la carrera profesional.

Un aspecto fundamental es que Dayro está presente en la mayoría de partidos, pues muy pocas lesiones ha sufrido, y él confesó cuáles son sus secretos

Durante una entrevista que concedió el capitán del Once Caldas con Win Sports, previo al partido que tendrán contra Fortaleza el próximo domingo 20 de octubre, hizo énfasis en la importancia de estar preparado, pero muy fiel a su estilo, donde salió con un dicho que puso a reír a los periodistas presentes en el programa de ‘Saque Largo’:

“Como siempre digo, gordo lo quiere a uno nada más que la mamá (risas). Yo me cuido en la alimentación, en el trabajo, en el gimnasio. Me esmero muchísimo para eso, para estar siempre preparado porque el fútbol es de élite y hay mucha competencia, entonces tenemos que estar preparados cada día para estar al 100%. Siempre me levanto con el entusiasmo y la alegría de cuidarme, mentalizarme que tengo que seguir haciendo cosas tanto para mí como para el fútbol colombiano”

De igual manera, Dayro Moreno ahondó en la preparación y sus motivaciones, pues demostró que no se quiere conformar con los logros que ya ha adquirido, sino que desea seguir haciendo cosas importantes y para eso trabaja todos los días:

“Sabemos que hacer historia en el fútbol colombiano no es fácil, entonces yo me preparo con esa mentalidad”, concluyó el histórico delantero de Once Caldas.