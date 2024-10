“Afecta el derecho al trabajo”: Alfredo Arias se quejó del FPC porque no pudo aceptar otra oferta

Independiente Medellín atraviesa un momento complejo, pues quedó eliminado de la Copa Sudamericana a manos de Lanús, y tras del hecho, está muy lejos de clasificarse a los cuadrangulares semifinales, pues se ubica en la casilla 15, producto de apenas 12 puntos.

PUBLICIDAD

Alejandro Restrepo asumió la dirección técnica hace poco más de dos meses, reemplazando a Alfredo Arias, quien ‘puso el grito en el cielo’ porque no puede volver a dirigir en Colombia, al menos, hasta el próximo año.

Vea acá: Emprendieron acciones legales contra Miguel Ángel Borja por maltrato a sus hijos, reportan desde Argentina

El experimentado entrenador uruguayo concedió una entrevista con el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio, donde dejó claro que está muy agradecido por su paso en el ‘poderoso de la montaña’, así hayan tomado la decisión de despedirlo, ocasionando que tampoco pueda dirigir a otro equipo del FPC durante la Liga BetPlay 2024-2:

“Me toca estar desocupado obligatoriamente, yo no puedo dirigir en el mismo semestre a dos equipos colombianos. Me enteré cuando me volvieron a llamar y no podía hacerlo, pero bueno, acá estaremos esperando”.

Ante esto, Javier Hernández Bonnet le preguntó si por eso no fue a Junior, y aunque el entrenador no confirmó la información, tampoco la negó, y dejó claro que le parece necesario modificar el reglamento porque llegan a afectar hasta el derecho al trabajo:

“Está bien que un entrenador no entrene a dos equipos un mismo semestre siempre y cuando haya cobrado todo el contrato, pero si lo que pactó fue una cláusula de recisión, no es justo porque también afecta al mismo derecho al trabajo”.

Más que nada para aportar al futuro. Yo estoy en una edad donde trato de disfrutar y doy las curvas más lento, pero me gustaría que esas curvas que le toque dar a otro las pueda dar mejor, que sea todo más justo, entonces será para hablarlo cuando me toque estar nuevamente en Colombia, poder aportar en ese sentido. Quizás el reglamento llevarlo a que el tiempo que cobres, no dirijas, pero si tú cobras una cláusula de recisión establecida, que sea solo ese tiempo”.