“Pasé el susto de mi vida”: Cantante del Gol fue víctima de un atraco cuya denuncia no respondieron

Javier Fernández Franco, también conocido como el ‘Cantante del Gol’, relató una experiencia poco agradable que vivió recientemente cuando fue atracado.

El narrador del Canal RCN concedió una entrevista con ‘SíSePued Cast’, donde habló de diversos temas relacionados con su carrera, el fútbol colombiano y aquellos escándalos que han manchado nuestra liga por cuenta de personas que se hacen pasar por hinchas para delinquir.

De hecho, Fernández Franco estaba hablando sobre uno de los casos más mediáticos y polémicos que han sucedido recientemente en el fútbol de nuestro país, como fue la pelea entre hincha de Atlético Nacional y Junior. El periodista pidió ‘mano dura’ para los causantes de los desmanes, aunque es consciente que en Colombia, estos casos, no se atienden de la manera correcta.

Fue entonces cuando habló de un reciente robo del que fue víctima, y aunque no dio mayor información, aseguró que se llevó un susto muy fuerte, pero al momento de poner la denuncia, no le respondieron:

“A mí me atracaron hace poco y pasé el susto de mi vida. Fui a poner el denuncio, pero eso quedó ahí porque aquí no le metemos celeridad a esos temas que merecen. Nos importan tal vez otras cosas pero eso no, entonces el delincuente sabe que va a delinquir y no le va a pasar nada”.

El ‘Cantante del Gol’ hizo énfasis en que es necesario tomar medidas más drásticas para ponerle fin a la delincuencia:

“Debe haber una reforma de justicia para que suceda lo que sucedió con los Hooligans, si invadían la cancha tenían que pagar cinco años de cárcel y se acabaron. Cuando tú pones eso sobre la mesa y la gente sabe que juzgan en serio, quiero ver cuántos salen a hacer desmanes en el estadio o en cualquier parte”.