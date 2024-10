“Nos preocupa más Solís”: La lesión de Yáser en Girona no angustia tanto como la de su compatriota

Yáser Asprilla no pudo participar en el partido de la Selección Colombia vs Chile que terminó con victoria contundente de la ‘Tricolor’ por cuatro goles. Pese a que no se habló mucho del tema, Néstor Lorenzo mandó al talentoso futbolista a la tribuna, y posteriormente, se reveló que fue debido a un problema en su tobillo por un golpe que recibió durante el primer juego de la fecha FiFA contra Bolivia.

No obstante, parece que la Selección Colombia no le reportó al Girona acerca de la lesión de Yáser, hecho que Michel, el entrenador, no tomó de la mejor manera. De todas maneras, al técnico le preocupa más Jhon Solís.

En primer lugar, las palabras de Michel fueron referentes al regreso de Asprilla a la concentración del Girona, pero tomó por sorpresa que no estaba al 100% como lo indicó la Selección Colombia. Al parecer, Yáser tiene un esguince de tobillo que lo alejaría casi un mes de las canchas: “De Asprilla nos dijeron en Colombia que normalidad y hemos visto que tiene una lesión importante en el tobillo. No fue ni al banco porque tenía un esguince, un dolorcito en el tobillo”.

Asimismo, el entrenador dijo que hay dos futbolistas cuya lesión los sorprendió, donde aparece incluido Yáser. No obstante, Míchel dejó claro que el otro colombiano, Jhon Solís, es quien más le afana, pues ya lleva un buen tiempo acarreando una lesión, así que necesitan enfocarse en él para poder encontrarse nuevamente con su mejor versión:

“Hay dos jugadores que no esperábamos sus lesiones como Bryan Gil y Asprilla. Solís nos preocupa más porque tuvo más problemas desde el final de la temporada pasada y miraremos cómo recuperar su mejor versión (…) La mala suerte son las dos de Bryan y Asprilla. En el caso de Solís es del jugador entrenando con nosotros”