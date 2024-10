Carlos Sánchez no se olvidó de Santa Fe en su despedida de San Lorenzo para vivir una nueva etapa

Uno de los jugadores más importantes de la Selección Colombia bajo las órdenes de José Néstor Pékerman fue Carlos Sánchez, quien fue fundamental en la clasificación a los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. Lo curioso es que hasta ese momento no había jugado en ningún equipo colombiano, y apenas lo vino a hacer con Santa Fe en 2021.

PUBLICIDAD

Curiosamente, en el ‘León’ consiguió el único título que ostenta en su carrera y fue por cuenta de la Superliga que le ganaron al América de Cali, pero posteriormente decidió seguir su carrera en San Lorenzo de Almagro, equipo del que se acaba de despedir.

Vea acá: Higuita aplaudió a Luisa Agudelo y de paso le exigió a la Federación y al Gobierno: “que se metan la mano al dril”

A través de sus redes sociales ‘La Roca’ publicó un mensaje muy emotivo donde se despidió del conjunto de Almagro, destacando su organización y los lindos momentos que vivió allí, sin olvidarse que recientemente tuvo la oportunidad de jugar en el fútbol de su país.

“De niño, siempre soñé con algún día jugar en la Liga Argentina. Sus vivencias, su pasión y el fervor con que se vive este amado deporte es un imán para cualquier jugador. Tuve la dicha de competir en las mejores ligas del mundo, pero hoy… cuando me senté a escribir estas líneas las cosas no eran iguales. El sentimiento era otro que cualquier cambio que pude tener. Hace no mucho me saqué la espina de disputar el torneo de mi amado país que nunca había podido y luego llegó esta hermosa oportunidad de vestir la camiseta de San Lorenzo. Quizás es difícil expresarlo con palabras, pero es una etapa de mi vida que guardaré con un cariño inconmensurable. Qué club… ME PONGO DE PIE con cada uno de los que me tocó compartir este tiempo. Compañeros, cuerpos técnicos, dirigentes, staff, médicos, kinesiología, utileros, todos los trabajadores Y sin dudas, cada uno de los hinchas que hacen que esas tribunas nos abracen en cada partido. Con aciertos y errores, con defectos y virtudes, pero caminando cada paso con estos colores con la sensación de estar en mi casa, eso no tiene precio y por eso estaré agradecido por siempre, CUERVO QUERIDO. Dejo un pedazo de mi corazón en Boedo… Con todo mi afecto La Roca Sánchez”.

Cabe destacar que Carlos Sánchez es nuevo futbolista de Barracas, así que se quedará en Argentina.