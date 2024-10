“No puedo decir que no me preocupa”: Hugo Rodallega no ocultó una inquietud personal en Santa Fe

El subcampeonato fue un golpe duro para Independiente Santa Fe luego de haber firmado una gran campaña durante el primer semestre, pero no bajaron los brazos y han tenido un buen rendimiento durante la Liga BetPlay 2024-2 en cabeza del entrenador Pablo Peirano y el capitán Hugo Rodallega.

‘Hugol’ concedió una entrevista con el programa ‘El VBar’ de Caracol Radio, donde habló sobre su futuro en el club y su rendimiento personal por la baja cuota goleadora durante el arranque de este torneo.

En primer lugar, Rodallega explicó que no ha llegado a ningún acuerdo con Eduardo Méndez cuando finalice su carrera, aunque no es algo que todavía tenga en mente, pues confía en que puede seguir aportando dentro del terreno de juego:

“Cuando llegue el momento colgaremos los guayos. No se ha concretado nada, el presidente está contento y quiere que me quede acá aportando el conocimiento que uno ha adquirido. Tenemos una buena relación y ha confiado en mí. De momento queremos lo mejor para la institución”.

Asimismo, el capitán de Santa Fe no fue ajeno a su aporte goleador en el equipo, pues apenas ha podido anotar un gol en los siete partidos que ha disputado, pero él demostró toda su madurez y dejó claro que está tranquilo:

“No todos los torneos son iguales. El delantero tiene esos momentos en lo que las ocasiones no se concretan y eso hace que pasen los partidos y no se marque. No puedo decir que no me preocupa, pero si yo no hice gol me preocupo porque para eso estoy acá, para eso se trabaja y se tiene la paciencia. Partido a partido se buscan las opciones, ya es cuestión de que entre una”.