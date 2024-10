Higuita aplaudió a Luisa Agudelo y de paso le exigió a la Federación y al Gobierno: “que se metan la mano al dril”

René Higuita es uno de los futbolistas más importantes en la historia de nuestro país y con toda la autoridad habló sobre los importantes logros que están consiguiendo las jugadoras en la Selección Colombia, pese a que ni siquiera tienen una liga bien organizada, así que le mandó su ‘sablazo’ tanto a la Federación Colombiana de Fútbol como al Gobierno.

Luisa Agudelo fue una de las figuras de la Selección Colombia Femenina durante el Mundial Sub-20 que se realizó en nuestro país y en los últimos días se ha ganado los aplausos, ahora, fuera del terreno de juego, pues pidió perdón en nombre de sus compañeras por los rumores que las tildaban de agrandadas por no saludar a las personas que se les acercaban:

“Son cosas complejas. Uno va concentrado, va como ocupado y no se da cuenta. Obviamente, no es una excusa. Algo se puede hacer”, dijo Luisa Agudelo.

Una de las personas que enalteció a la portera de la Selección Colombia fue René Higuita, quien aprovechó para mandarle un mensaje fuerte y claro a la Federación Colombiana de Fútbol y también al Gobierno, para que se encarguen de hacer una liga digna:

“Lo que ha hecho Luisa, lo que ha hecho nuestra Selección Femenina es de aplaudir. No es ser conformistas, pero es que no hay una liga profesional. Llegan a cuartos, están disputando finales y si nosotros como equipo deseamos llegar a donde todas estas niñas han llegado, necesitamos de la Federación, del Gobierno y de la empresa privada, apoyo para estas niñas porque potencial y material hay, lo que no hay es mucho apoyo. Las alegrías que nos han dado se justifica que se metan la mano al dril”.