Presidente del Cali ‘no se quedó atrás’ y anunció el castigo a sus hinchas por el resto de temporada

Ahora mismo, toda la atención sobre los desmanes en el fútbol colombiano, están sobre los incidentes en el partido de Atlético Nacional y Junior que se disputó en la noche del jueves 26 de septiembre en el Atanasio Girardot. Sin embargo, no ha sido el único acto de violencia que se ha presentado recientemente en los estadios de nuestro país.

De hecho, los aficionados del Deportivo Cali han sido protagonistas en varias ocasiones de estos bochornosos comportamientos, pues han invadido el terreno de juego en varias ocasiones para amenazar a los jugadores, aunque su actuar más reciente fue todavía más grave, pues atacaron a un equipo técnico de Win Sports.

Sucedió en el partido Deportivo Cali vs La Equidad que se disputó el pasado sábado 21 de septiembre, cuando curiosamente ni siquiera estaba habilitado el ingreso de todos los hinchas, sino que solamente estaban presentes en el Estadio de Palmaseca, aquellas personas que habían adquirido su abono al principio del semestre, o que sea socio del club.

En dicho encuentro, los aficionados en el lugar, ante la impotencia que su equipo no pudiera quedarse con la victoria, atacaron a los miembros de Win Sports y su equipo de transmisión, impidiendo que el canal pudiera terminar de transmitir el juego con normalidad, entonces el presidente del equipo tomó una sanción drástica:

“Las personas que tuvieron el incidente con lo de las cámaras de Win Sports, no entrarán más al estadio por tres años”, confesó Humberto Arias Jr. el presidente del Deportivo Cali, quien también habló de los otros hinchas que quizás no estuvieron implicados en dichos desmanes: “Yo tomé la decisión de no abrir más la tribuna de sur este resto de temporada”

¿Cuándo vuelve a jugar Deportivo Cali?

El próximo partido del conjunto ‘Azucarero’ será frente a Patriotas en Boyacá, el próximo lunes 30 de septiembre a partir de las 4:00 de la tarde.