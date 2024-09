Arturo Reyes dijo que no sabe nada de su situación laboral con Junior porque un periodista filtró su número

La llegada de César Farías tomó por sorpresa Arturo Reyes, pues los directivos no les informaron con anterioridad el cambio de cuerpo técnico, terminando así su vínculo que dejó una estrella en el escudo. Curiosamente, el entrenador confesó que no volvió a hablar con nadie de la institución por un percance que sufrió por cuenta de un periodista.

Resulta que el periodista de Win Sports, José Hugo Illera, grabó un video donde expuso el número telefónico de Arturo Reyes, hecho que, de momento, no pareció tener mayores repercusiones, y por supuesto, rápidamente se hizo viral en redes sociales.

No obstante, casi un mes después, el técnico de 55 años confesó que ese ‘chistecito’ no solamente lo obligó a cambiar de número, sino que tampoco le ha permitido comunicarse con los directivos del Junior para llegar a un acuerdo relacionado con el contrato que tenía vigencia hasta diciembre de este 2024:

“Hasta ahora no he tenido comunicación con la gente de Junior porque después de salir, un martes, tuve un inconveniente con mi número de teléfono porque apareció en televisión y me llegaron muchos mensajes, muchas llamadas seguidas. No les miento si les digo que pasa de 500 llamadas y mensajes en menos de 12 horas desde las 11:00 de la mañana que nos enteramos hasta la noche, así que me tocó cambiar el número y no he podido hablar con nadie”.

“Yo pienso que a mí la razón me la da el gerente, quedamos en volver a hablar, pero después de ese tema, no he podido conversar con ellos. Hace dos días hablé con el gerente y yo me imagino que con una institución como estas no habrá ningún problema hasta diciembre, que era el contrato de nosotros”.

Reyes no negó que fue difícil para él salir del conjunto ‘Tiburón’, pero dejó claro que siempre dio lo mejor de sí:

“Para nosotros ha sido difícil, pero estamos con la frente en alto porque hemos hecho un trabajo con mucha honestidad y la campaña en cuanto a números ha sido buena”.