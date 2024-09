“Me van a empezar a decir vende humo”, Farías tiene metas bastante altas con Junior

César Farías, técnico de Junior de Barranquilla, no le huy a los grandes retos y por eso apuntó alto con el cuadro Albirrojo con el que sueña quedar en la historia con letras doradas aspirando a ganar el título de la Copa Libertadores, algo que se atrevió hasta a declarar en inglés.

El entrenador venezolano concedió una extensa entrevista con el diario El Heraldo de la capital atlanticense en donde contó varios detalles de su carrera profesional y hasta algunos aspectos personales.

En su charla, el timonel dijo que un equipo con 100 años de historia puede lograr el objetivo que se proponga, incluido el ser campeón continental.

César Farías sueña ganar la Libertadores con Junior

“Ya me van a empezar a decir vende humo, ya me metiste en problemas, pero no importa. Así ha sido toda mi carrera, yo lo acepto. Ganar la Copa Libertadores. Este es un club que ya estuvo cerca de ganar una Copa Sudamericana. Es un club para, en lo que uno lo ve, en la grandeza que tiene, para pelear a los brasileros y los argentinos. Aquí hay varios clubes de esa magnitud, porque han estado cerca”, señaló en la entrevista al referido medio.

Ampliando sobre dicho tema señaló que: “Un equipo que tiene 100 años puede lograrlo. Siempre hay sus excepciones. Por ahí aparece uno como Independiente del Valle y lo logra. Pero este equipo, que ha estado muy cerca de lograr cosas importantes, con una planificación correcta, con una actitud, con la característica de dueño que tiene. Y usted entra aquí (a la sede de Sabanilla) y ya lo ve ahí, ya te están diciendo (en dos carteles que hay a la entrada), epa, vamos por esa. Ya ves el cartel de la Copa Libertadores. A mí siempre me gusta apuntar muy alto, y creo que no me he ido mal”.

Precisamente, apuntando alto llegó César Farías a Junior de Barranquilla en donde sueña con poder ganar la Copa Libertadores de América que en Colombia solamente tienen Once Caldas y Atlético Nacional.