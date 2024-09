Periodista se despidió de Win Sports aunque dijo que ni le avisaron: “Uno tiene que ser agradecido”

Win Sports es el canal oficial para ver fútbol colombiano, que por supuesto, cuenta con una gran cantidad de profesional que trabajan en hacer de la experiencia del televidente la mejor, incluyendo a periodistas que tienen sus roles de comentaristas, panelistas, narradores y demás.

PUBLICIDAD

En este caso, fue el relator Jerry Benavides, quien contó a través de sus redes sociales que terminó su vínculo con Win Sports, lugar donde trabajó durante más de diez años, aunque dejó claro que ni siquiera le avisaron que no contarían más con él, sino que se dio cuenta porque no lo programaron más.

De todas maneras, el periodista no se quejó del trato que le dieron, sino que, al contrario, agradeció lo que vivió en Win Sports:

“Para los que me han estado preguntando hoy voy a dejarlo claro: Win Sports no me notificó nunca de forma oficial mi salida; de un momento a otro fui convocado a una reunión para un tema de documentación y a partir de ahí no tuve mas asignaciones. Lo tomo como algo normal, un día estás y después se toma una decisión y la misma se respeta. Solo puedo tener palabras de agradecimiento hacia la empresa que en estos casi 3 años de labores me abrió las puertas para dar a conocer mi nombre a nivel nacional y hoy poder tener un reconocimiento y respeto que se logra con trabajo, esfuerzo y dedicación. Se que he dejado puertas abiertas y grandes amigos que puedo saludar sin complejos y con la dignidad y respeto que me caracterizan. Sigo desarrollando mi labor profesional como relator de la nueva 870, mi emisora el gol que se vive radio y ahora en MTF Momento Tóxico De Fútbol de mi buen amigo Eduardo Luis

de lunes a viernes desde las 12:00 del mediodía. Si esperaban quejas, palabras desobligantes e irrespetuosas creo que se equivocaron de cuenta y por ende también de persona. En la vida uno tiene que ser agradecido y me siento afortunado de haber sido parte de la familia Win Sports. Arrieros somos y en el camino andamos... Un abrazo a todos los que nos siguen!”