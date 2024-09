Ángel Barajas compartió su nuevo logro con orgullo: “me les gradué”, dijo el medallista olímpico

Con solo 17 años, Ángel Gabriel Barajas Vivas ha hecho historia en la gimnasia artística colombiana al ganar la primera medalla de plata en la prueba de barra fija durante los Juegos Olímpicos de París 2024. Este joven prodigio ha demostrado una dedicación y talento excepcionales, consolidándose como una figura destacada a nivel mundial en este deporte.

Recientemente, además de su logro olímpico, Ángel Barajas compartió en sus redes sociales un nuevo hito personal: se ha graduado de la escuela. El joven medallista olímpico publicó una foto de su graduación, acompañado de su madre, quien ha sido su apoyo incondicional. “Me les gradué”, escribió con orgullo. Cabe destacar que Ángel aún no había terminado la escuela cuando participó en los pasados Juegos Olímpicos, lo que hace que su reciente graduación sea un logro significativo. Se graduó de la Institución Kuepa de Bogotá, en medio de clases virtuales.

Desde muy pequeño, Ángel Gabriel mostró un interés innato por la gimnasia. A la edad de cuatro años, un vecino notó sus habilidades y sugirió a su madre que lo inscribiera en un gimnasio. “Hacía medias lunas, me trepaba a los techos, y un vecino le dijo a mi mamá que me llevara al gimnasio, y ella le hizo caso”, relató en una entrevista con el diario El Tiempo. Aunque al principio no le gustó, ya que en el gimnasio entrenaban mayormente niñas, con el tiempo regresó y continuó perfeccionando su técnica.

Nacido el 12 de agosto de 2006 en Cúcuta, Ángel Barajas proviene de una familia trabajadora. Su madre, Angélica María Vivas, y sus hermanos mayores, Jeison Andrés y Youri, han sido un pilar de apoyo constante a lo largo de su carrera. La familia ha enfrentado varios desafíos, especialmente después de que su padre los abandonara cuando Ángel tenía seis años. “A mis hermanos les tocó trabajar desde los 13 años. Hoy vivimos en el barrio Trigal del Norte en Cúcuta, en la casa de mi abuela Nubia”, mencionó en la entrevista.

La vida diaria de Ángel refleja su inquebrantable compromiso y sacrificio. Su rutina comienza temprano con intensos entrenamientos, seguidos de sesiones de terapia y clases virtuales en la Institución Kuepa de Bogotá. Este ritmo riguroso deja poco tiempo para actividades sociales, pero su determinación por alcanzar el éxito deportivo es inquebrantable.

Ángel Barajas ha sido inspirado por Jossimar Calvo, una de las figuras más destacadas de la gimnasia colombiana. A lo largo de su carrera, ha perfeccionado sus habilidades en diversos aparatos, destacándose en las barras paralelas y, finalmente, brillando en la barra fija. Su esfuerzo culminó con una serie de triunfos en los Juegos Suramericanos de la Juventud y en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde su desempeño le permitió ganar la medalla de plata.

La dedicación de Ángel Barajas no solo ha elevado su perfil en la gimnasia, sino que también ha inspirado a su comunidad y a jóvenes atletas en todo el país. Con el objetivo de continuar cosechando éxitos y contribuir al legado del deporte colombiano, Ángel también trabaja para ofrecer una vida mejor a su familia, demostrando que el talento y el esfuerzo son claves para alcanzar grandes logros.