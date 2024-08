“No voy a vivir siempre de la gimnasia”: Ángel Barajas eligió carrera y universidad sin pagar un solo peso

Una de las decisiones más difíciles que debe tomar la mayoría de personas quizás está relacionada con su propósito de vida, es decir, qué estudiará y a qué se dedicará tras graduarse del colegio. Este es un problema que Ángel Barajas ya resolvió, justo después de honrar a Colombia en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ángel Barajas ya eligió carrera y universidad: “No voy a vivir siempre de la gimnasia”

El gimnasta conquistó su primera medalla de plata con 17 años y precisamente este lunes 12 de agosto está cumpliendo los 18, y seguramente será un día difícil de olvidar para él, pues recibió un hermoso regalo por cuenta de la Universidad de Santander Seccional Cúcuta, pues anunciaron que le otorgarán una beca completa para estudiar la carrera que desee:

“La universidad ha querido otorgarle una beca, ya oficial, para que estudie en la UDES para comercio exterior que es la que usted quería, completica para toda su carrera”

Ángel Barajas ‘la tenía clara’, no solamente porque ya había elegido esa universidad para sus estudios profesionales, sino también porque sabe que en algún momento tendrá que retirarse del deporte profesional, así que se decantó por la carrera de Comercio Exterior para recibir un título de profesional.

“Ya estaba pensando en meterme a estudiar precisamente en la UDES Universidad de Santander Seccional Cúcuta. Agradecerles de verdad, sé que no voy a vivir siempre de la gimnasia y la parte educativa es muy importante, ahora que salí me di cuenta de eso. Para hablar no soy tan bueno, pero me queda agradecerles de todo corazón”.

Eso sí, cabe resaltar que esta beca no es el único homenaje que ha recibido Ángel Barajas tras su presentación en las Olimpiadas, pues una megaobra llevará su nombre y el Cúcuta Deportivo lo nombró como socio honorario.

Felicitaciones, Ángel.