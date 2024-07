“Completo hdp”, Iván Mejía trató de lo peor al DT de James Rodríguez por lo que dijo

Mucho ha dado de qué hablar una respuesta de Luis Zubeldia, DT de Sao Paulo, sobre James Rodríguez en los últimos días y hasta el periodista Iván Mejía lo trató de lo peor.

Cuando un periodista cuestionó al técnico argentino por el rendimiento actual de James, él soltó una risa sarcástica y demostró que no quería hablar de él, entonces fue corto, pero contundente al dejar claro que no contestaría.

“Vamos a hablar de los que están, imagínense que estoy con el árbitro, mamita querida, siguiente pregunta”, señaló.

Sin embargo, la rueda de prensa continuó y el técnico parece entró en razón e intentó corregir su grosera respuesta para hablar de James y dijo: “Discúlpame, creo que James está haciendo un gran campeonato y me pone contento primero porque es jugador de São Paulo, segundo porque, no lo conozco mucho, pero me imagino que es una buena persona y Colombia está haciendo un gran campeonato, me alegro porque los dos finalistas son los que han desplegado buen fútbol así que gane el mejor”.

Iván Mejía se despachó contra Luis Zubeldia

Este video fue compartido por la cuenta Goles en Directo, que señaló al respecto: “Miren la soberbia con la que contestó Luis Zubeldia, DT de Sao Paulo, sobre James Rodríguez. Después trató de ser político, pero se le vio sin careta 30 segundos. Es que es increíble”.

Fue esta publicación la que compartió el experimentado periodista, asentando contra el entrenador argentino que “Este es un completo hdp”.

