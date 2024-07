Técnico de James otra vez ‘lo ninguneó’ y cuando trató de corregir, la embarró más

James Rodríguez no solamente es el mejor jugador de la Selección Colombia, sino que muchos coinciden en que también es el mejor de toda la Copa América, producto de sus seis asistencias y un gol en los cinco partidos que ha disputado la ‘Tricolor’. Sin embargo, la realidad en su club no es la mejor y el técnico Luis Zubeldía volvió a faltarle al respeto tras una derrota de São Paulo.

PUBLICIDAD

Técnico de James lo humilló otra vez sin importar que es la estrella de la Copa América

Resulta que el Brasileirao no se detuvo por causa de la Copa América, y por tal razón, São Paulo se enfrentó a Atlético Mineiro en la noche del jueves 11 de julio, partido que terminó con derrota para el equipo donde milita James Rodríguez. Tal parece que la desazón por la derrota llevó al estratega a demostrar la pésima relación que tiene con nuestro ‘10′ y le faltó al respeto.

Cuando un periodista cuestionó al técnico argentino por el rendimiento actual de James, él soltó una risa sarcástica y demostró que no quería hablar de él, entonces fue corto, pero contundente al dejar claro que no contestaría:

“Vamos a hablar de los que están, imagínense que estoy con el árbitro, mamita querida, siguiente pregunta”.

Sin embargo, la rueda de prensa continuó y el técnico parece que entró en razón e intentó corregir su grosera respuesta para hablar de James, pero terminó ‘embarrándola’ aun más porque dio evidencia de su nula relación, al punto de decir que no lo conoce, pero cree que es buena persona:

“Discúlpame, creo que James está haciendo un gran campeonato y me pone contento primero porque es jugador de São Paulo, segundo porque, no lo conozco mucho, pero me imagino que es una buena persona y Colombia está haciendo un gran campeonato, me alegro porque los dos finalistas son los que han desplegado buen fútbol así que gane el mejor”.