“Nunca es tarde”, Carlos Antonio Vélez aplaudió a James, pero le recordó sus cositas

Carlos Antonio Vélez tiene claro que James Rodríguez vive un renacer futbolístico y en esta Copa América es la gran figura del campeonato, por eso aprovechó una columna opinión de su hijo, Luis Carlos Vélez, para elogiarlo, pero también para recordarle por qué le dio garrote antes.

PUBLICIDAD

Fue a una publicación de Luis Carlos en la que señaló: “Ganemos o perdamos, Colombia tiene en James una figura que emular. Un ejemplo de redención y de superación”, a la que llegaron las palabras del analista.

“Es cierto. Este modelo Copa América es ejemplar y legaliza, de manera contundente, las razones por las q se le criticó siempre. Cuando hizo lo q no hacía y por lo q lo marginaron 11 técnicos en su carrera además de los cuestionamientos, se convirtió en el referente y líder elogiado con justicia. Nunca es tarde nada!!!!”, señaló en sus redes sociales en donde también compartió su análisis previo de la final.

El análisis de Vélez antes de la final Colombia vs Argentina

“Hablemos de fútbol… Algunas cositas para tener en cuenta en la vigilia de la final.

Vea acá: “Tipo estúpido”, el propio Tour reprochó al imbécil que hostigó a Pogacar y Vingegaard

La ventaja de Argentina es q tiene un día más de descanso y sabe jugar este tipo de partidos. No es un dato menor pero también tendrá la ventaja de q no estará Muñoz, clave en el ensanche, la profundidad y hasta en el gol nuestro. En esa zona pueden poner a Di María o a Álvarez con mayor comodidad. Montiel puede hacer mayor resistencia a Lucho q Molina igual la aceleración del nuestro destroza. Esa zona de ellos es vulnerable. James, literalmente maniatado por Betancur contra Uruguay, por lo q no fue el mismo de los 4 juegos anteriores, podría tener más espacio por q Argentina no hace vigilancia-hombre como Bielsa y lo q si debe cuidar la @FCFSeleccionCol es la salida de Lerma / Ríos ante la presión y robo en el medio como pasó contra Uruguay por q Argentina no tiene a Núñez.. Álvarez y Lautaro si vacunan ante pase filtrado después del robo en salida. Y por último la ABPO.. (acciones a balón parado ofensivas) q nos dieron 5 de 12 goles… el único q cabecea bien entre ellos es Otamendi y ya Ecuador y Canadá le ganaron por arriba cuando entró. Nosotros tenemos más de 5 q van bien arriba en las pelotas paradas.

Sin balón ellos juegan con 10 como nos pasó a nosotros antes q apareciera esta versión de James q si ayuda a marcar y juega también sin balón. Colombia llega mejor que Argentina, pero eso no siempre es garantía. El partido hay q jugarlo. Lo emocional se los dejo enterito a Uds.”.