“Salía inseguro a la cancha”, Aldair Quintana detalló lo que vivió en Atlético Nacional

Aldair Quintana, portero campeón con Atlético Bucaramanga, habló de todo lo que ha significado el título para él, de su futuro y también de lo que fue su paso por Atlético Nacional con el que todavía tiene contrato.

El portero ibaguereño de 29 años habló con Alejandro Pino Calad, director de este medio, en el espacio Historias Secretas en donde reveló detalles de todas las situaciones que esta viviendo tras la consagración y las claves del cuadro Leopardo para ganar su primera estrella.

El título es una reivindicación para Aldair Quintana

Sobre el consagrarse campeón, sentenció: “Yo no lo veo como revancha. Lo veo como una oportunidad que me dio Dios, la vida y el fútbol. La trabajé mucho porque fueron momentos complejos los que debí pasar. Si me lo preguntan un año atrás, no veía cerca este momento con Bucaramanga”.

Sobre su futuro, dejó claro que “tengo contrato hasta diciembre. Acá estoy feliz y viene la Copa Libertadores. Vamos a esperar a fin de año para ver qué pasa. Sigo prestado de parte de Atlético Nacional en donde también tengo contrato hasta diciembre. Me gustaría jugar la Libertadores con Bucaramanga. Es la máxima competición de Suramérica y uno sueña estar ahí por el tipo de rivales que hay y todo”.

Y ante la pregunta de si ¿lo han buscado desde Nacional?, sentenció que no, “no he hablado con nadie del club”.

Precisamente, hablando del cuadro que es dueño de sus derechos deportivos y con el que todavía tiene contrato, allí vivió momentos de críticas de los que también habló.

¿Qué pasó en Nacional?

“Se rompió un poco la relación con parte de la hinchada por algo que se dio. Eso me ayudó a crecer, a fortalecerme más como jugador y persona. Indudablemente fue un momento complejo para mí porque perdí confianza como jugador. Salía inseguro a la cancha por todo lo que estaba pasando”, manifestó al respecto.

Aldair Quintana dejó claro que pese a que fue un trago amargo su desgaste ante la hinchada de Nacional, esto le sirvió para fortalecerse y ahora está feliz en Atlético Bucaramanga en donde espera continuar para la Copa Libertadores de 2025.