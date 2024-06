“Vamos a esperar”, Aldair Quintana no sabe si llegue a jugar la Libertadores con Bucaramanga

Aldair Quintana, portero campeón con Atlético Bucaramanga, habló de todo lo que ha significado el título para él en lo personal, de lo contento que está en la Ciudad Bonita y también de su futuro, porque no está definido que vaya a estar para la Copa Libertadores.

El portero ibaguereño de 29 años habló con Alejandro Pino Calad, director de este medio, en el espacio Historias Secretas en donde reveló detalles de todas las situaciones que esta viviendo tras la consagración y las claves del cuadro Leopardo para ganar su primera estrella.

Las sensaciones de Aldair Quintana tras tapar el penal del título

“Cuando atajo el penal, el balón pega en el palo y veo al juez de línea para preguntarle si era válido. Él me dice que para él lo era, pero que estaban revisando en el VAR. Cuando me confirma, ya mis compañeros estaban encima mío. Por eso me tocó contenerme”.

El secreto de este Bucaramanga

“El gran responsable es el profe ‘Rafa’ (Dudamel) que armó un grupo con grandes jugadores y grandes personas. Desde que tuvimos la pretemporada nos mostró una gráfica con las últimas presentaciones del equipo. Dijo que soñáramos juntos y que paso a paso quería darle esa alegría a la ciudad y la hinchada. A medida que pasaron los partidos el equipo fue crecieron, se armó la unión y se vio el resultado. Esa unión incluye a la hinchada, cuerpo técnico, jugadores y directivos”.

El rol de Dudamel

“Tiene un gran manejo de grupo. Un líder y gran motivador que cuando tiene que hablar fuerte o decir las cosas como son, lo dice. Cuando tiene que abrazar y darte cariño, también lo hace. Él fue jugador y decía que le gustaba que lo trataran así. El grupo se ha sentido muy bien con el manejo de todo su cuerpo técnico”.

El futuro de Aldair Quintana

“Tengo contrato hasta diciembre. Acá estoy feliz y viene la Copa Libertadores. Vamos a esperar a fin de año para ver qué pasa. Sigo prestado de parte de Atlético Nacional en donde también tengo contrato hasta diciembre. Me gustaría jugar la Libertadores con Bucaramanga. Es la máxima competición de Suramérica y uno sueña estar ahí por el tipo de rivales que hay y todo”.

Sentimiento Leopardo

“Bucaramanga va a quedar en mi corazón siempre. Este semestre ha sido espectacular y este último fin de semana nunca se borrará de mi mente. Siempre estaré agradecido con esta ciudad”.

La mayoría del país con Bucaramanga

“Gran parte de Colombia quería que ganáramos el título y fue muy lindo. Vimos gente celebrando en muchas ciudades. Fue una estrella muy linda para el país”.

Aldair Quintana dejó claro que está feliz en Atlético Bucaramanga y su gran intención es mantenerse para la Copa Libertadores, sin embargo, no está definido porque su contrato con Atlético Nacional, que lo tiene prestado al cuadro santandereano, vence a finales de año y allí deberá negociar para saber en qué equipo jugará en 2024.