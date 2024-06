“Me cuesta mucho”, Carlos Antonio Vélez reveló el síndrome que está padeciendo

Carlos Antonio Vélez contó que está padeciendo de un curioso síndrome que afecta a muchos en algunas épocas e incluso dijo que va a buscar ayuda con especialistas porque le está costando mucho.

En su programa, Planeta Fútbol, de la emisora Antena 2, el analista habló de la situación que lo tiene padeciendo a él y a muchos conocidos que le han reconocido la misma situación.

El síndrome que padece Carlos Antonio Vélez

Ante tanto fútbol por estos días con el arranque de la Eurocopa que ha tenido un gran nivel, el periodista se ha visto afectado de algo que él mismo llamó el síndrome comparativo al serle imposible no comparar cómo se juega en el Viejo Continente frente a lo que ofrecen en el nuestro.

“Tengo que admitir que padezco algo que se llama el síndrome comparativo. El sábado fue un día muy difícil y no sé qué pueda pasar el miércoles”, comenzó manifestando.

Y explicó que “el sábado: Suiza-Hungría, luego disfruté del triunfo español ante Croacia y vi el primer tiempo de Italia-Albania. El amistoso de Colombia-Bolivia y cerrar con Santa Fe-Bucaramanga. Entonces, el síndrome comparativo llega”.

Eso sí “trato de evitarlo y, no sé, voy a consultar con especialistas, para ver cómo puedo erradicarlo definitivamente porque me cuesta mucho. Me meto en ese fútbol europeo y después lo que veo me parece chimbo o por lo menos muy deficiente”.

“El síndrome comparativo existe. No es chiste. Tengo amigos que vieron también los cinco partidos y comentábamos que la vaina era muy brava. Uno lo evita, pero se termina comparando”, añadió al respecto.

“Ejemplo, Bolivia no es en este momento medida de nadie. Con todo respeto y no estoy hablando del país. Para que no pongan en boca mía. Cuando uno habla de un equipo dicen que ‘es que no quiere la ciudad. Es que el país lo detesta’. No es que yo estoy hablando de equipos de fútbol”, aclaró.

Síndrome comparativo es lo que dijo Carlos Antonio Vélez que padece y no es el único ante la diferencia de nivel entre Europa y el fútbol en otras regiones que nos tiene a todos con el mismo mal del analista.