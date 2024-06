“Lo hizo mal, todo mal”, Carlos Antonio Vélez sobre manejo táctico de Bucaramanga en la final

Carlos Antonio Vélez, que ha dado mucho de qué hablar por su postura ante Atlético Bucaramanga y en especial contra el entrenador del campeón del fútbol colombiano, Rafael Dudamel, manifestó que su trabajo táctico en el cierre de la final fue muy malo.

El analista justificó el título del Leopardo como una especie de milagro al decir que “Dios los escuchó” en los penales, porque regalaron la ventaja cuando tenían el título en el bolsillo.

En su sección de Palabras Mayores del programa Planeta Fútbol, el periodista tocó este tema mientras hizo su análisis de lo que fue el título del cuadro santandereano ante Santa Fe.

Para Vélez, no fue fútbol lo de la final entre Santa Fe y Bucaramanga

“Uno no ve fútbol. Me costó mucho analizar ese partido. Eso no es fútbol, es lo que jugamos en el barrio”, sentenció por las condiciones que se presentaron en el partido por la fuerte lluvia que afectó el terreno de juego.

Carlos Antonio y el mal manejo táctico a Bucaramanga

“Dato mata relato y es el campeón, pero terminó rezando en los penales, cuando tenía amarrada la bestia. Lo hizo mal, todo mal en el segundo tiempo. Tenían dos goles de ventaja en el global y con esa cancha. No me pueden hacer dos goles en seis minutos”, señaló al respecto.

Y agregó que “le hacen los goles porque le quitaron la preocupación a Santa Fe con la salida de Sambueza y Córdoba. Entonces llevó a la victoria de Santa Fe para forzar los penales. A Bucaramanga no se le gestionó desde el punto de vista táctico. Por eso terminaron rezando y Dios los escuchó”

“Mosquera Marmolejo mete la mano, pega contra el arco y entra. Por el otro lado, Quintana palmotea, la pelota pega en el palo y sale. Ahí estuvo la diferencia”, explicó el periodista por el título del Leopardo.

Eso sí, “Bucaramanga es un equipo físico, emocional, bien motivado, pero a esa motivación hay que meterle más cosas. Necesita refuerzos para la Copa Libertadores y necesita variantes de más porque no todo puede ser emocional”.

Carlos Antonio Vélez dejó claro que no le gustó para nada lo que vio en la final que dejó a Bucaramanga campeón del fútbol colombiano y ni felicitó al equipo dirigido por Rafael Dudamel por su primer título en la historia durante este análisis.