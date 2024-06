Se dictó sentencia sobre la entrada de hinchas de Bucaramanga a la final contra Santa Fe

Bucaramanga vs Santa Fe

La Comisión para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el fútbol aprobó que haya hinchada de Atlético Bucaramanga para la gran final del fútbol colombiano en el juego de vuelta ante Independiente Santa Fe.

Publimetro tuvo conocimiento de primera mano que la decisión fue clara y que sí se permitirá el ingreso de aficionados visitantes y que en la tarde de este martes se definirá el precio de la boletería.

Pese a que en la capital santandereana sí permitieron el ingreso de aficionados de Independiente Santa Fe, desde el cuadro ‘Cardenal’ se mantenían en que por cuestiones de seguridad solo querían hinchas de su equipo.

Méndez quiere cobrar la boleta más cara posible a hinchas de Bucaramanga

Sobre el tema de los costos, Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, dijo en una entrevista radial que en Bucaramanga les cobraron más de lo normal y que ellos harán lo mismo.

“He recibido quejas de las barras. Nos atendieron bien, pero la boleta de 30 se las cobraron a 265 mil y yo lo que les propuse ayer en la reunión con el Instituto, el espacio que se les dejó a ellos es una boleta de occidental norte, que tiene un valor de 265 mil, pues vamos a dejarla al máximo del valor, de la más costosa del estadio y equiparamos igualdad en las partes para todos”, dijo al respecto.

Dicho valor quedaría en 426 mil pesos que es el costo máximo de entradas disponibles para la final.

Además, pidió que “el Distrito me garantice que no va a haber nada, que va a ayudar con la seguridad, que no nos va a cobrar más por esa seguridad que nos ponga, le recuerdo, el arriendo más caro que hay en el país lo paga Bogotá con un 10% de la taquilla, nosotros mañana tenemos pagar alrededor de 1200 millones entre impuestos y taquilla, más la logística. Nosotros tenemos que garantizar el espectáculo”.