“No me comprometí con nadie”, Eduardo Méndez pone más trabas a los hinchas de Bucaramanga

El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, ha dejado mucho qué desear con su férrea postura de no querer permitir hinchas de Atlético Bucaramanga en el partido de vuelta de la gran final del fútbol colombiano en el estadio Nemesio Camacho El Campín y ahora dijo que de hacerlo, tendrán que pagar la boleta más cara posible.

PUBLICIDAD

Pese a que en la capital santandereana sí permitieron el ingreso de aficionados de Independiente Santa Fe, el dirigente se mantiene en que por cuestiones de seguridad solo quiere hinchas de su equipo.

En entrevista concedida a Caracol Radio, el dirigente dejó clara su postura, pidiendo al Distrito que si intercede, le garantice la seguridad, además manifestó que él no se comprometió con nadie.

Eduardo Méndez no aseguró hinchada visitante

“Yo nunca adquirí compromisos con nadie. Dijeron que Bucaramanga estaba estudiando la posibilidad de permitir el ingreso de gente. Barras con las que no tengo contacto, hicieron llegar el mensaje a Santa Fe, de que era el viernes y no había decidido. Sin embargo, Santa Fe reservó mil boletas para que la afición de Bucaramanga pudiera entrar”, señaló.

Vea acá: “A mí no me han echado”, Carlos Antonio Vélez dio detalles de su renuncia a Win Sports

“Esas boletas separadas están en la parte occidental hacia el norte, bien ubicadas, donde se les permite buena visibilidad. Y dijimos, en correspondencia, haremos lo que ellos hagan”, sentenció.

Sin embargo, “todos los factores cambian, la invasión fue una falta gravísima, la pólvora es transgrediendo las normas de Dimayor, la agresión a un fotógrafo. Ni con el alcalde de Bucaramanga he hablado, el Gobernador bajó luego de los problemas y pidió excusas, con el alcalde de Bogotá sí hablamos. Nos reunimos luego del partido femenino y estamos llegando a un acuerdo”, añadió.

PUBLICIDAD

Santa Fe cobrará la boleta más cara posible a hinchas de Bucaramanga

Sobre el tema de los costos, dijo que en Bucaramanga les cobraron más de lo normal y que ellos harán lo mismo.

“He recibido quejas de las barras. Nos atendieron bien, pero la boleta de 30 se las cobraron a 265 mil y yo lo que les propuse ayer en la reunión con el Instituto, el espacio que se les dejó a ellos es una boleta de occidental norte, que tiene un valor de 265 mil, pues vamos a dejarla al máximo del valor, de la más costosa del estadio y equiparamos igualdad en las partes para todos”, dijo al respecto.

Dicho valor quedaría en 426 mil pesos que es el costo máximo de entradas disponibles para la final.

Además, pidió que “el Distrito me garantice que no va a haber nada, que va a ayudar con la seguridad, que no nos va a cobrar más por esa seguridad que nos ponga, le recuerdo, el arriendo más caro que hay en el país lo paga Bogotá con un 10% de la taquilla, nosotros mañana tenemos pagar alrededor de 1200 millones entre impuestos y taquilla, más la logística. Nosotros tenemos que garantizar el espectáculo”.

Vea acá: “Hizo un show de quinta”, Carlos Antonio Vélez contó con cuál es su problema con Rafael Dudamel

Sin querer mucho, Eduardo Méndez parece estar decidido a permitir el ingreso de hinchas de Bucaramanga a la gran final del fútbol colombiano ante Independiente Santa Fe, eso sí, cobrando lo más que pueda por dichas boletas.