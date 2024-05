En los últimos días, se dieron a conocer imágenes de grandes figuras en las instalaciones de Atlético Nacional, tales como Ronaldinho, Macnelly Torres, ‘Pacho’ Maturana, Giovanni Moreno, Dorlán Pabón, Blessd, Gastón Pessuti, Yaser Asprilla, entre otros. La reunión no fue en vano, sino que tenía como propósito desarrollar un evento deportivo en el que llamó la atención y dejó momentos graciosos como el penal que enfrentó a ‘Memín’ con Óscar Córdoba.

PUBLICIDAD

Óscar Córdoba se puso un casco de moto para atajarle un penal a Dorlan Pabón y el final es épico

Resulta que pitaron un penal en favor del equipo donde jugaba Dorlan Pabón, pero delante de él estaba nada más y nada menos que Óscar Córdoba, quien, entre risas, pidió cambio de arquero para evitar ese ‘riflazo’ que ‘Memín’ sabe dar. Los compañeros del exportero de la Selección Colombia también se preocuparon por su bienestar, así que le pasaron un casco de moto para prevenir.

Dorlan apenas sonrió, pero mantuvo la concentración en la portería, y luego de esperar a que Córdoba estuviera listo, no tuvo ninguna piedad, así que desenvainó un disparo potente al medio y ‘le rompió el arco’ al arquero que se jugó a su mano izquierda.

A continuación le presentamos el gracioso video:

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar, algunos recordando aquella final de Millonarios vs Atlético Nacional en la que Dorlan desperdició su penal en la definición, mientras que otros se rieron porque a ‘Memín’ no le importó quién estuviera al frente o que fuera una exhibición y le pegó ‘con ganas’.