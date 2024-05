Dorlan Pabón ‘le sacó el cuerpo’ a un grande de Colombia, según reconocido periodista

‘Polilla’ Da Silva ya asumió como el director técnico del América de Cali para buscar un mejor rendimiento en el segundo semestre de este año y seguramente se moverá el mercado de fichajes, tanto con salidas como con llegadas de jugadores. Ya se confirmó la contratación de Felipe Gómez y ahora parece que buscarán a un ídolo de Atlético Nacional como lo es Dorlan Pabón.

Dorlan Pabón ‘le sacó el cuerpo’ a un grande de Colombia:

Según escribió Luis Arturo Henao a través de sus redes sociales, América de Cali se habría interesado en contratar a ‘Memín’, teniendo en cuenta que es agente libre tras su salida de Atlético Nacional. No obstante, el jugador no habría pensado ‘dos veces’ en rechazar al cuadro ‘Escarlata’, pero no tanto por la rivalidad que tiene con el ‘Verdolaga’, sino porque su prioridad es quedarse en la ciudad de Medellín, hecho que lo acercaría a Envigado.

De hecho, también surgieron rumores que vinculaban al delantero colombiano con el Real Cartagena, pero por el mismo motivo personal, esta contratación no sería viable.

“El América de Cali le ofreció a Dorlan Pabon y él prefiere quedarse en Medellín cerca de su familia, quizás en el Envigado”, fue el mensaje de Luis Arturo.