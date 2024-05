La eliminación de Millonarios en la Copa Libertadores fue un golpe duro, tanto para jugadores como para hinchas y aun así, hay un reconocido periodista de ESPN que le puso ‘su fichita’ a los dirigidos por Alberto Gamero para conquistar la Liga BetPlay 2024-1.

Periodista de ESPN dejó claro que Millonarios no necesita refuerzos para ser el mejor equipo de Colombia:

Muchos hinchas han pedido la destitución de Alberto Gamero porque consideran que improvisó durante la participación en ‘La Gloria Continental’, pero hay otros que le dan una chance más y es en el rentado local para conseguir la estrella 17 este 2024 y este comunicador dejó claro que no le parece una idea ‘descabellada’ ver a ‘Millos’ de nuevo como el mejor equipo de nuestra liga.

El encargado de soltar esta ‘joya’ fue Jorge Bermúdez, quien aprovechó su conversación con Steven Arce durante el programa ‘La Milonga’, para sentar su postura sobre el presente de Millonarios y aunque ha sido uno de los que más fuerte ha criticado al entrenador samario, dejó claro que sus palabras son referentes a la Libertadores, más no a nuestra liga:

“Este equipo puede ganar este campeonato. Ah, pero si lo ganan en un mes me van a decir ‘Bermúdez y dónde está el que no sabía nada, dónde está su crítica a Gamero’. No, yo ya he dicho que mi crítica es internacional porque acá es el papá de los pollitos, entonces este Millonarios reventado y arrastrando puede perfectamente ganar este campeonato”.

De igual manera, Bermúdez hizo hincapié en que Millonarios no necesita fichar jugadores para ser campeón del fútbol colombiano y regresar a torneo continental el próximo año:

“Siete victorias seguidas para clasificar, ese equipo puede ganar el campeonato y estoy convencido que con esa nómina, sin hacerle refuerzos, este equipo se va cinco semanas de descanso y hace una buena pretemporada que hay tiempo y en el siguiente torneo pelea perfectamente la Copa y la Liga, y puede volver a Libertadores el próximo año”.