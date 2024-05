Periodistas se sacaron los trapitos al sol en acalorada discusión en pleno programa

Juan Felipe Cadavid y Paolo Arenas subieron de tono y protagonizaron una acalorada discusión en medio de un programa en vivo en el que relucieron algunas inconformidades.

Por un lado, Arenas se sintió ridiculizado por la risa de su compañero de debate ante una opinión suya y, por el otro, a Cadavid no le gustó para nada que lo compararan con otros periodistas.

La escena ha hecho eco en redes sociales en donde han surgido bastantes comentarios al respecto hasta de otros periodistas.

Discusión entre Juan Felipe Cadavid y Paolo Arenas

Todo comenzó con una risa de Cadavid que incomodó a su interlocutor que apuntó a decirle: “Juan Felipe, lo que tú digas es y ya está. Claro que me molesto porque desde la risa quieres ridiculizar lo que yo digo. Ridiculízalo y ya está. No me pidas más mi opinión porque ese es tu actuar para mí. Cierro el micrófono porque no voy a prestarme para que me ridiculices”.

¡PELEAAAAAAAA!@JFCadavid vs @PaoloArenas



Que me ridiculizaste, que botaste el chupo, que tú no me respetas y en otros lados sí, que entonces vete pa' allá donde no te dejan ni hablar, que no me compares con otros... pic.twitter.com/clHys3vNfz — Jimmy Cuadros (@cuadrosr) May 8, 2024

Ante esto, Juan Felipe le dijo: “¿Por qué botas el chupo? (…) Si no eres capaz de aceptar un debate, pues lo siento”.

“Lo acepto sin que se ridiculice mi opinión. Si eres capaz de tener un debate conmigo sin ridiculizar mi opinión, perfecto. Lo he tenido con muchas personas. Jamás me he reído de una opinión tuya”.

Luego, subió el tono de la conversación y Cadavid le recalcó: “Frena ya. Llevas 3 años conmigo y hoy me dio risa tu incoherencia. Tú te sentiste ridiculizado y es tu problema”.

“Tengo estos mismos debates con otras personas que no se ríen de lo que digo”, apuntó Paolo.

Allí, Juan Felipe le dijo: “Si te sientes mejor en donde te regañan y te han callado con otros que has trabajado, ve allá”.

“Me estás comparando con otros. A mí no me vas a comparar con nadie y yo he visto como te han regañado en otros lados en donde estás feliz. Lo tuyo era de ego y que te ofreciera disculpas”, añadió.

“A ti te encanta enfrentar a la gente, te digo eso”, agregó Juan Felipe Cadavid.

En ese momento, Paolo Arenas aclaró: “Yo trabajo también con Tito Puccetti y Ricardo Henao y ninguno de los dos me regaña. Respetan las decisiones que tomo”.

Al final, ambos pidieron excusas a la gente, sin embargo, cuando se despedían, Juan Felipe Cadavid no aceptó las disculpas de Paolo Arenas y cerró la transmisión.