“Cometí un error infantil”, Casale se retractó y dice que Palestino no es el comodín del grupo

Antonio Casale quedó mal parado luego de decir que Palestino era el comodín de su grupo en la Copa Libertadores y el cuadro chileno incluso está de segundo, por arriba de Flamengo y de Millonarios.

PUBLICIDAD

El cuadro árabe consiguió una victoria histórica al vencer al conjunto brasileño para cerrar las bocas de muchos, incluido el periodista colombiano.

“El único que no ha jugado con Palestino es Millonarios. Palestino es el comodín del grupo, hay que jugar y ganar. Si no le ganan los dos partidos, no hay nada para discutir. La tabla se ve así porque no han jugado”, sentenció en su momento el comunicador

Recomendados

Luego de su victoria, la cuenta oficial de Palestino se acordó de las palabras de Antonio Casale y de manera sarcástica ironizó: “𝐄𝐋 𝐂𝐎𝐌𝐎𝐃𝐈́𝐍 𝐃𝐄𝐋 𝐆𝐑𝐔𝐏𝐎 😜”.

Casale reconoció que Palestino no es el comodín

Luego de que hasta el conjunto chileno le cobrara su ligereza, el periodista no tuvo de otra que reconocer su error.

Vea acá: Jugadores de Santos aterraron a todos con sus raros comportamientos en la barrera

“Claramente Palestino NO es el comodín del grupo. Debo reconocer que cometí un error de esos infantiles a estas alturas de mi carrera. La victoria de hoy frente a Flamengo demuestra que comenzaron mal pero que no están en la @Libertadores por casualidad. En el deporte de alto rendimiento nunca se puede menospreciar a nadie”, publicó.

Claramente Palestino NO es el comodín del grupo. Debo reconocer que cometí un error de esos infantiles a estas alturas de mi carrera. La victoria de hoy frente a Flamengo demuestra que comenzaron mal pero que no están en la @Libertadores por casualidad. En el deporte de alto… — Antonio Casale (@CasaleSports) May 8, 2024

Bolívar lidera el grupo E con 9 puntos, Palestino es segundo con 6 unidades, Flamengo suma 4 y Millonarios cierra con un punto.

Antonio Casale aprendió la valiosa lección de que no se puede subestimar a ningún equipo en una competencia internacional y Palestino le dejó eso en claro.