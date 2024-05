A Eduardo Luis le sacaron en cara no ser el narrador oficial de la Selección Colombia

El exárbitro profesional y ahora analista arbitral, José Borda, le sacó en cara a Eduardo Luis López el no ser el narrador oficial de la Selección Colombia en su grupo periodístico y le dijo que entiende su nostalgia cuando escucha a al Cantante del Gol, Javier Fernández Franco.

PUBLICIDAD

Todo se dio en medio de un pequeño debate que se armó sobre la actuación arbitral en la copa Sudamericana y el abuso del uso de la herramienta del VAR.

Borda expuso el abuso del juez colombiano Carlos Betancur con la herramienta de la tecnología para tomar las decisiones y el narrador entró al baile, pero al final salió ‘peinado’.

Recomendados

Vea acá: “Cometí un error infantil”, Casale se retractó y dice que Palestino no es el comodín del grupo

A Eduardo Luis le sacaron en cara no narrarle a la Selección

“¡VARDEPENDIENTE! En el juego de Sudamericana Racing(U) vs Argentinos ante llamado del VAR el árbitro Betancur dio el penal por la mano de Meza del visitante. En 2 partidos, el de Liga Junior vs Millos el juez colombiano hizo 3 revisiones, qué tal que no existiera el VAR”, fue la publicación de Borda que comenzó todo.

¡VARDEPENDIENTE!

En el juego de Sudamericana Racing(U) vs Argentinos ante llamado del VAR el árbitro Betancur dio el penal por la mano de Meza del visitante. En 2 partidos, el de Liga Junior vs Millos el juez colombiano hizo 3 revisiones, qué tal que no existiera el VAR

📽DSPORTS pic.twitter.com/tCuvvYsTvs — joseborda (@joseborda1) May 8, 2024

Allí, llegó el relator a replicar: “Pues pitaría como se pita sin VAR. Es totalmente diferente. Lo importante es acertar en las decisiones”.

Ante lo que el exjuez respondió: “La idea que tiene la FIFA es que los árbitros se comprometan en el campo y “tomen decisiones”, el VAR está para apoyarlos no para que sea el que le tome las decisiones siempre. Si no pues que pite el VAR ¿No le parece?”.

“Sí, pero eso no significa que usar el VAR sea depender de él. Es usar la herramienta para acertar en las decisiones. Para eso la crearon”, alegó López.

También: El propio Palestino le cobró a Antonio Casale por decir que ellos eran el ‘comodín del grupo’

“Vio las Semifinales de Champions, en tres partidos cero (0) revisiones. Entonces que siga siendo el VAR el que le pite los partidos a Betancur porque él no coge ni una. Que tal formarán los árbitros para que dependieran del VAR sería el acabose”, agregó Borda.

Al final, el ‘Toxi’ le dijo que “Entiendo tu nostalgia amigo, pero el arbitraje sí cambió. Abrazo”.

Gracias por entender mi nostalgia, yo entiendo la tuya cuando escucho a Javier Fernandez narrarle a la selección Colombia. Abrazo — joseborda (@joseborda1) May 8, 2024

Esto dio pie para que el analista le sacara el tema de la narración y le lanzó: “Gracias por entender mi nostalgia, yo entiendo la tuya cuando escucho a Javier Fernández narrarle a la selección Colombia. Abrazo”.

Esta publicación generó bastante eco en la red social X en donde muchos se mofaron de la cargada de José Borda a Eduardo Luis López.