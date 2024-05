El propio Palestino le cobró a Antonio Casale por decir que ellos eran el ‘comodín del grupo’

Palestino de Chile consiguió una victoria histórica en la Copa Libertadores al vencer a Flamengo de Brasil y de paso le cobró al periodista colombiano Antonio Casale que había afirmado ellos eran el ‘comodín del grupo’.

Debido a que el equipo del que es hincha, Millonarios, comenzó relegado en su zona, el comunicador manifestó que eso era porque no habían jugado con los chilenos ante los que sumarían los seis puntos con dos victorias.

“El único que no ha jugado con Palestino es Millonarios. Palestino es el comodín del grupo, hay que jugar y ganar. Si no le ganan los dos partidos, no hay nada para discutir. La tabla se ve así porque no han jugado”, sentenció en su momento.

Palestino se sacó la espina con Casale

Para la mala suerte del periodista, el cuadro chileno no solo le ganó a Millonarios sino que también al favorito del grupo, Flamengo, ante el que el cuadro bogotano celebró un empate en casa.

Luego de su victoria, la cuenta oficial de Palestino se acordó de las palabras de Antonio Casale y de manera sarcástica esa fue la publicación tras su victoria, ironizando: “𝐄𝐋 𝐂𝐎𝐌𝐎𝐃𝐈́𝐍 𝐃𝐄𝐋 𝐆𝐑𝐔𝐏𝐎 😜”.

De inmediato, los usuarios colombianos se volcaron a ‘cobrarle’ al periodista por sus palabras que se le fueron en contra.

Ahora, Bolívar lidera el grupo E con 9 puntos, Palestino es segundo con 6 unidades, Flamengo suma 4 y Millonarios cierra con un punto.

El cuadro dirigido por Alberto Gamero ahora está obligado a ganar los tres partidos que le quedan si quiere aspirar a avanzar a la siguiente ronda de la competencia.

Palestino está dando la gran sorpresa de la Copa y Antonio Casale aprendió la lección de que no se puede subestimar a nadie y tratarlo del comodín del grupo.