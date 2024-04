“Le falta un tornillo”: Exutbolista ‘destrozó’ a Juan Carlos Osorio y dijo que es de los peores

Hubo un tiempo en que Juan Carlos Osorio no solamente fue considerado como uno de los mejores técnicos de nuestro país, sino que incluso se tuvo en consideración para ser asumir el cargo en la selección Colombia. No obstante, en los últimos años su carrera se ha venido a pique y no ha podido demostrar ese talento que lo llevó a conquistar tantos títulos.

Ha sido tan fuerte la caída del ‘Míster’, que un exfutbolista hasta lo calificó como uno de los peores entrenadores que ha tenido.

“Juan Carlos Osorio es de los peores entrenadores y le falta un tornillo”, Michel Bastos:

El exfutbolista que ‘destrozó' la carrera de Juan Carlos Osorio fue Michel Bastos, quien jugó en varios equipos durante su carrera, entre ellos, Feyenoord, Gremio, Lille, Schalke 04, Lyon, Roma, Palmeira, Sao Paulo, entre otros.

Recomendados

Lo curioso del asunto es que el exdefensor fue uno de los hombres de confianza del estratega colombiano como entrenador en Sao Paulo, equipo en el que Osorio dirigió en 2015, justo antes de llegar a la selección de México y clasificarse al Mundial de Rusia 2018.

El brasileño apuntó a que Juan Carlos ‘está loco’ porque apenas conoció a los jugadores que posteriormente iba a dirigir, se autodenominó como el mejor técnico del mundo:

“A Osorio le falta un tornillo y lo sabe. Llega a São Paulo y nos cuenta que estratégicamente hablando era el mejor entrenador del mundo”,

De igual manera, Bastos habló de una estrategia que implementa Osorio para comunicarse con los jugadores dentro del terreno de juego y aseguró que es malo, para luego decir que ha sino uno de los peores técnicos que tuvo en toda su carrera.

“Todo lo que había en esos papelitos era malo. Es uno de los peores entrenadores que tuve en mi carrera”