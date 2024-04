¿Abuso de poder? Estremecedor relato de tortura de joven asesinado presuntamente a manos de policías en Jamundí

Cristian Camilo Herrera Zúñiga es el nombre del joven de 20 años que fue torturado por cuatro policías dentro de una estación de Policía en Jamundí, Valle del Cauca, su madre pide justicia y un castigo ejemplar por la muerte de su hijo.

El joven se encontraba detenido desde agosto del 2023 y en la noche del domingo 11 de febrero y madrugada del lunes 12 fue golpeado hasta la muerte. “Mi hijo me llamó sobre las 12:50 de la medianoche y me dijo mamá me duele mucho el pecho, no puedo respirar, venga para ver si usted puede pedir permiso, yo ya hablé y no me dieron autorización para ir a la clínica”. Yo pedí un taxi y mientras iba en camino me escribió y me dijo que le habían dado algo en un agua, que estaba viendo borroso y que tenía mareo”.

La madre del joven contó que cuando llegó a la estación de Policía, encontró a dos uniformados afuera, que al verla se sorprendieron: “me dijeron, señora, usted qué hace acá, qué necesita. Yo les conté que mi hijo me había llamado y me respondieron: a su hijo se le dio agua y él está bien, váyase para su casa”.

La mujer contó que se fue para su casa y horas después le escribió otro recluso y le dijo que el hijo había quedado inconsciente y se lo habían llevado al hospital, por lo que se dirigió hasta allá y para poder ingresar al área de urgencias dijo que le dolía mucho la cabeza y apenas entró se encontró con uno de los policías que la vio y le dijo: “señora, quién le dijo”.

“Todos los enfermeros estaban sorprendidos y les pregunté qué había pasado con mi hijo, pero nadie me respondía, hasta que una enfermera me contó que habían llevado un muchacho muerto, por lo que pedí ver el cadáver y comprobé que era mi hijo. Lo habían golpeado, yo le pregunté a la doctora que si lo habían traído vivo y me dijo que no”.

Policía Metropolitana se pronunció

La Policía Metropolitana de Cali, en ese entonces, informó que en la madrugada del 12 de febrero se presentó la fuga de una persona que estaba presa y fue recapturada por las unidades adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de Jamundí, Valle del Cauca.

“El hombre fue identificado como Cristhian Camilo Herrera, de 20 años, quien se encontraba en calidad de sindicado por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y tráfico de estupefacientes. Posterior a la recaptura, esta persona presentó convulsiones por lo que fue necesario su traslado al centro hospitalario del municipio, donde llegó sin signos vitales”, indicó la MECAL a través de un comunicado.

Policías fueron capturados

Meses después, cuatro policías fueron capturados por el asesinato y tortura de Cristian Camilo Herrera Zúñiga, pues son señalados de golpear y torturar al joven hasta la muerte.

Pese a las declaraciones de la Policía Metropolitana de Cali en su entonces, el fiscal que lleva el caso en la Justicia Penal Militar, indicó que el joven de tan solo 20 años fue sometido a todo tipo de torturas frente a los otros reclusos en modo de castigo por presuntamente haberse fugado.

El fiscal indicó que Cristian tenía una bolsa en la cabeza, fue golpeado en varias oportunidades con una linterna metálica, tipo militar y además de eso recibió varias descargas eléctricas, mientras estaba mojado y con las esposas puestas en las manos.

“La víctima sufrió descargas eléctricas estando mojado, su señoría. Sin ropa, colgado, atado de manos con esposas metálicas. En la espalda puede apreciar las mismas clases de heridas, pero allí comenzamos a mostrar otro patrón, que consiste en el arrastre que le hicieron estos uniformados a la víctima, para generarle más dolor, más sufrimiento, y el cuerpo lo muestra, el cuerpo está hablando por sí solo. Finalmente le ponen una bolsa plástica, la amarran, y la víctima muere asfixiada”, indicó el teniente coronel Jhon Eduardo Niño, fiscal militar y policial.

Entre los elementos de pruebas, se encuentra el taser de los policías, un balde azul y la linterna con la que le causaron la muerte al joven, todos los elementos llenos de manchas de sangre. “Cristian Herrera tiene un patrón de herida que inicia en la frente y lo tiene con el mismo patrón en su cabeza. Van a poder observar que las lesiones tienen un diámetro circular entre 1,5 y 1,4 centímetros. La misma lesión que tiene en la cabeza la tiene en el rostro, en la cantidad de oportunidades que le fueron producidas. Esa imagen que se ve un poco escura, donde se ve el reflejo, es el resultado de positivo para sangre humana”.

Cinco policías son los investigados, uno se encontraría presuntamente prófugo de la justicia en Ecuador y cuatro de ellos detenidos, de los cuales uno aceptó cargos y los otros tres están en proceso de pre acuerdo.