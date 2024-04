Policía persiguió y capturó a secuestradores de un taxista en el sur de Bogotá: recibieron golpiza

Gracias a la rápida reacción de uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, un nuevo hecho de inseguridad dejó a tres delincuentes capturados. Se trataría de un robo a mano armada e intento de secuestro a un taxista en la capital del país.

De acuerdo con el Ojo de la Noche, los hechos habrían tenido lugar en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de la capital del país, donde los presuntos delincuentes atacaron al conductor y le intentaron robar su taxi en inmediaciones del CAI del Lucero.

De acuerdo con lo comentado por la víctima a Blu Radio, los delincuentes lo amenazaron con un arma de fuego en la cabeza, le robaron sus pertenencias y lo secuestraron por un trayecto largo, para luego obligarlo a bajar de su propio vehículo y huir en él.

Los patrulleros de la policía persiguieron a los sospechosos y lograron recuperar el vehículo, además los presuntos secuestradores fueron capturados. “Tres sujetos me sacan la mano y me dicen que van destino hacia el CAI del Lucero, posteriormente me dirijo hasta el punto a llevarlos y cuando pasando el CAI del Lucero me dicen que suban una cuadra más arriba, algo que llegó a la cuadra más arriba, un hombre me saca una pistola y me la puso en la cabeza y me dice ya sabe que perdió” contó la víctima.

El taxista comentó que los delincuentes lo obligaron a pasar a la parte de atrás del vehículo y lo comenzaron a despojar de todas sus pertenencias, “de ahí me dan vueltas a la manzana y me botan del carro y arrancan con el vehículo y gracias a los patrulleros que hicieron su labor me recuperaron mi vehículo”.

Testigos indican que los hombres fueron golpeados por otros conductores y tuvieron que ser trasladados a un centro médico debido a las heridas que les causaron.