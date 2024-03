“Ni yo lo vi”, Jesurún le dio la derecha a los ‘penales auditivos’ en el fútbol colombiano

Ramón Jesurún habló y no esquivó tocar el tema del arbitraje en el fútbol colombiano que ha estado lleno de polémicas en los últimos tiempos e incluso alabó las decisiones que se están tomando, así las mismas sean reprochadas por la mayoría.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol habló en la noche de este lunes con el medio ESPN y allí uno de los puntos de interés fue el del arbitraje.

Entre otras, el dirigente destacó que han invertido una suma importante de dinero en capacitar a los jueces para que estén a la altura de la situación.

Jesurún sobre el VAR

“El VAR llegó para quedarse, es una herramienta que ya se incrustó en el reglamento del arbitraje del mundo. La interpretación es fundamental.

Penal a Millonarios se aclaró en el audio

El partido ayer de Millonarios, yo estaba viendo el partido, que no tenía problemas, y en el minuto 90 se pitó un penal que nadie vio, ni yo lo vi. Me quedé mirando y luego vi la repetición, me quedé con preocupación porque creía que el juez se había equivocado. Hoy liberamos el audio del VAR y fue penal”, señaló.

Bien validad el gol a Junior contra Pereira

“Yo no dormí por lo que había pasado, vi el video temprano al otro día y veía que el arquero no había sido desconcentrado por Bacca. Me llevé la sorpresa que ese criterio era el que habían usado los jueces para tomar la decisión. Fue una jugada rara y por eso pedimos que estudiaran internacionalmente, los consultores nos dijeron que era una jugada poco usual pero que el VAR había actuado bien. Nos convertimos en hinchas, dicen que el juez es ladrón, corrupto y eso no es cierto”.

Inversión en el arbitraje colombiano

“Lo que ha invertido la Federación Colombiana en cursos de preparación de árbitros, de árbitros VAR y otros durante los últimos años es cuantioso. Tenemos la traída de gran cantidad de inspectores internacionales especializados en VAR como nunca. Nunca hemos tenido una preparación de árbitros de tanta calidad como ahora. La tecnología es muy exigente, desnuda hasta el más mínimo detalle. Los árbitros de pronto no tienen tiempo para tomar la decisión, el VAR les da ese momento de más. Yo soy de los que piensa que el VAR no está 100% inventado, van a venir más desarrollos para traer transparencia”.

De esta manera, Ramón Jesurún salió a alabar las determinaciones de los jueces y del VAR en el fútbol colombiano, pese a que a muchos no les cuadran unas cuantas.