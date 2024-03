Diego Latorre reprochó públicamente al ‘Patroncito’ Bermúdez por darle palo a Luis Díaz

Diego Latorre, exjugador y uno de los comentaristas más destacados del continente, reprochó públicamente al periodista colombiano Jorge Andrés Bermúdez por un comentario que hizo en contra de Luis Díaz.

El atacante guajiro tuvo una destacada actuación en el empate de Liverpool ante Manchester City, pese a haber desperdiciado una clara opción de gol que fue tema de conversación por muchos especialistas en nuestro país.

“El gol de que se pierde Lucho Díaz es de esas jugadas que consagran como jugador grande de equipo grande. Falló. Seguro le llegarán críticas del mundo Liverpool. Pero tendrá revancha”, comentó el ‘Patroncito’ como abrebocas a su opinión en su canal de Youtube.

Diego Latorre reprochó a Jorge Bermúdez por comentario sobre Luis Díaz

Por esa publicación, el periodista argentino hizo un análisis, descalificando esa teoría, diciendo que era una pena negar toda una trayectoria por una simple jugada.

“Los grandes jugadores también fallan goles. Según esta lógica Luis Díaz no es un jugador de equipo grande porque no lo consagra un gol contra el City. Lamentablemente la síntesis le gana a la trayectoria. Una pena”, sentenció Latorre.

Sin embargo, el periodista colombiano no se quedó callado ante el reprochó y le respondió por la misma vía.

“Diego, fuerte abrazo. No he dicho que Luis Díaz no es un gran jugador. De hecho lo es. Pero también es cierto que esas jugadas te catapultan como jugador grande en equipo grande porque en esa exigencia se mueve el Liverpool. Igual también dije que revancha tendrá”, replicó ‘El Patroncito’.

Diferencia de opiniones entre Jorge Andrés Bermúdez y Diego Latorre sobre la actuación de Luis Díaz que se jugó un partidazo con Liverpool ante Manchester City.