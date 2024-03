Hinchas de Junior ‘atacaron’ a Arturo Reyes por lo que hizo con Marco Pérez, pero se olvidaron de un ‘detallito’

Aunque Junior de Barranquilla trajo importantes refuerzos para intentar defender el título como mejor equipo del fútbol colombiano, hasta ahora parece que no han terminado de adaptarse y se ubican en la sexta posición con la necesidad de encontrar un buen resultado porque la última vez que consiguieron ganar fue hace seis partidos, exactamente un mes atrás.

A tan solo un día del importante partido que tendrán frente a Águilas Doradas, los hinchas no podían creer lo que hizo Arturo Reyes con Marco Pérez y así lo hicieron saber a través de redes sociales.

Hinchas del Junior no podían creer lo que hizo Arturo Reyes con Marco Pérez:

Resulta que el cuadro barranquillero dio a conocer la lista de los jugadores convocados que harán parte del juego válido por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2024-1, pero no apareció Marco Pérez, aunque el rival es precisamente su anterior equipo.

Ante esto, los hinchas estallaron contra el entrenador por no ver en la convocatoria al experimentado delantero, pero se olvidaron de un ‘detallito’ y es que no fue decisión técnica, sino que Marco Jhonnier sufrió una molestia muscular y no estaba apto para jugar.

Marco Perez hace un poquito mas de 3 meses entrenaba y jugaba en ese estadio, lo conoce mas que nadie, y hoy, lo deja este malparido, no se que tendrá en la cabeza este hp tecnico la madre. — Andrés Castillo (@Ancascor) March 7, 2024

Prefirió dejar a Marco Pérez por llevar al enano de Vladimir, que vainas con Reyes — Látigo Del Caribe (@CaribeLatigo) March 8, 2024