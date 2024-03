Dayro Moreno es uno de los mejores delanteros del fútbol colombiano en toda su historia y como prueba de ello es el récord que está a punto de alcanzar como el máximo anotador de todos los tiempos. Aunque Once Caldas es su equipo más representativo, también ha vestido varias camisetas como las de Millonarios, Atlético Nacional, Junior o Atlético Bucaramanga.

Uno de los equipos del FPC, que es denominado grande, intentó ficharlo para reemplazar a su delantero estrella, pero no fue posible.

Mientras Once Caldas disfrutaba de Dayro Moreno, desde un equipo grande intentaron quitárselo:

Una entrevista del programa ‘F90′ de ESPN a Miguel Ángel Borja tuvo como invitado especial a Jaime de la Pava, actual entrenador del Deportivo Cali, quien no solamente recordó cómo fue dirigir al ‘Colibrí', sino que destapó una noticia que quizás pocos conocían y es relacionada a Dayro Moreno.

Según de la Pava, estuvo muy interesado en fichar al delantero de Once Caldas a finales de 2023, justo cuando se conoció la noticia de que Teófilo Gutiérez no continuaría en el equipo para este 2024. El experimentado entrenador no especificó la razón por la que no se concretó el fichaje, sí dejó claro que le gustaría dirigir una vez más a Dayro antes que termine su carrera.

“Cerrando el año pasado insistí mucho en llevar a Dayro, lo queríamos. Yo tuve a Dayro en Once Caldas entre 2005 y 2006, marcó 22 goles, tenía 22 años más o menos y seguramente es de esos jugadores que uno quisiera volver a dirigir sin ninguna duda y ojalá la vida nos vuelva a juntar”.