Hinchas del América ‘le cayeron’ a la sede a César Farías, pero el DT ‘se paró en la raya’

César Farías ha sido fuertemente criticado desde que asumió como el entrenador del América de Cali: los resultados no han estado a su favor y tiene al equipo en la posición 16 del ‘todos contra todos’. Ante esto, varios hinchas del cuadro ‘Escarlata’ llegaron hasta la sede de Casajal para exigirle al técnico venezolano, pero no permitieron grabaciones.

Hinchas del América ‘les cayeron’ a César Farías:

En redes sociales se difundió un video en el que se puede ver a una buena cantidad de personas aficionadas al América intentando hablar con Farias, quien no se escondió sino que puso la cara ante los diversos comentarios, aunque no permitió grabaciones.

“Esto era para un video de la página, pero bueno. No crea que es que la hinchada pide usted, usted sabe profe que mis respetos, es que a veces creen que uno no hace nada”, le respondió uno de los aficionados.

De igual manera, uno de los hinchas en la protesta dejó en claro que el motivo para ir hasta la sede no es nada malo, sino que simplemente quieren sostener un diálogo para entender hacia dónde va el equipo, dejando claro que una de las expectativas es clasificar en la Copa Sudamericana:

“No te vamos a criticar, no te vamos a atacar queremos saber el punto de vista suyo, qué es lo que pasa con el equipo, queremos pasar de fase en un torneo internacional”.