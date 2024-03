Once Caldas no jugaría contra Cali si la Dimayor no cambia al árbitro Carlos Ortega

Jugadores del Once Caldas (Instagram, @oncecaldas)

Un desafortunado accionar de los hinchas del Deportivo Cali tiene en duda el desarrollo del juego contra Once Caldas que se debería llevar a cabo en horas de la noche de este viernes 1 de marzo. Resulta que los aficionados ‘azucareros’ amenazaron al juez central del compromiso, Carlos Ortega, así que para garantizar la seguridad de todos, se podría aplazar.

Ricardo Orrego, famoso periodista del Canal Caracol, reveló en el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio que Once Caldas le pidió a la Dimayor cambiar la terna arbitral para evitar cualquier tipo de incidente, pero en caso de no recibir respuesta, el partido posiblemente no se jugará.