Árbitro también fue amenazado antes de trascendental partido en el fútbol colombiano

El hostigamiento sigue a la orden del día en el fútbol colombiano y recientemente se conoció un mensaje de advertencia al árbitro Carlos Ortega en el trascendental duelo entre Deportivo Cali y Once Caldas.

Azucareros y Albos se medirán este viernes a las 8:20 de la noche en Palmaseca en un compromiso clave para perfilarse dentro de los ocho y determinante para sacar ventaja en la tabla del descenso en donde ambos están comprometidos.

Por lo crucial del juego y ante los constantes escándalos arbitrales, apareció una pancarta dirigida al silbato de este encuentro.

Hinchas de Cali advierte a árbitro Carlos Ortega

Al juez designado para el compromiso, algunos desadaptados le desplegaron una pancarta que decía: “ORTEGA PITA BIEN, TU FUMILIA TE ESPERA”.

Esta imagen fue compartida por el periodista Luis Arturo Henao que mostró su rechazo manifestando: “Este mensaje no puede ser por Dios, amenazas, no”.

El juez Ortega volverá al ruedo luego de 8 partidos en los que no participó, tal y como lo señaló el analista arbitral José Borda: “REAPARECE ORTEGA! El árbitro Carlos Ortega reaparece en el juego CALI vs ONCE luego de 8 fechas de no pitar en Liga, es el 2do partido que dirige en el torneo, el último juego que pitó fue Fortaleza vs Patriotas. A Rojas, Jiménez y Patiño de milagro no los pusieron esta fecha 🤭”.

Equipo arbitral para Deportivo Cali vs. Once Caldas DAF

Central: Carlos Ortega – Bolívar

Asistente Nro.1: Sebastián Vela – Bogotá

Asistente Nro.2: Jhon Parra – Meta

Cuarto Árbitro: Fernando Castellanos – Valle

VAR: María Daza – Norte

AVAR: Elkin Echavarría – Antioquia