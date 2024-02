Álex Mejía se sumó a las quejas contra el arbitraje y hasta metió a Junior al baile

SALIÓ CON BRONCA EL CAPI😡

Alex Mejia habló de la jugada de Penal que le da el empate al Tolima.



🗣️" Para mí no es penalti, pero me quiero quedar con lo positivo que hizo el grupo hoy"



"Esto no es de claudicar, al hincha le pido que no baje los brazos" pic.twitter.com/kVzrMBrPTM