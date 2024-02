Marco Pérez mandó ‘sablazo’ a jugador del Tolima y aumentó la polémica por el penal que no dieron a Junior

Marco Pérez arremetió contra un jugador del Deportes Tolima por polémica que perjudicó a Junior. En la Fecha 7 de la Liga BetPlay 1-2024, el ‘Tiburón’ enfrentó al ‘Pijao’ en Barranquilla. Debido a un insólito autogol, el equipo barranquillero perdió 0-1. Además del resultado, el duelo dio de qué hablar por una jugada de penal que no le dieron a los locales.

En la recta final del partido Junior vs. Tolima, ocurrió una polémica jugada de penal que, para muchos, era clara. Se trató de un pisotón de Marlon Torres a Marco Pérez. Aunque el contacto fue evidente, el árbitro no señaló falta, el VAR no intervino y por eso la hinchada del ‘Tiburón’ demostró su indignación en las redes.

El mensaje de Marco Pérez.

Un día después del partido, a través de su cuenta de Instagram, Marco Pérez envió un mensaje directo a Marlon Torres, el jugador del Tolima que lo pisó en dicha jugada de penal. Con una simple frase, Pérez contó qué le dijo Torres en el momento de la polémica. Sus palabras, por supuesto, demostraron indignación con el central del equipo ‘Pijao’ y también con el árbitro del encuentro.

“Parate que no te toco me dice”, Marco Pérez

