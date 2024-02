“Ya tienen los nombres”, investigan a varios jugadores del FPC por amaño de partidos

El tema de las apuestas y el amaño de partidos cada vez suena con más fuerza en el fútbol colombiano, al punto que ya se revelaron detalles de una investigación por el arreglo de situaciones puntuales en los compromisos que involucra a jugadores y hasta a un árbitro.

Fue el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez el encargado de dar a conocer los detalles de la investigación que ya avanza y en la que están bajo la lupa “de cinco a ocho jugadores”, “dos partidos bajo sospecha” y un árbitro que ya tenía “arreglada la pena máxima”.

Además, ya hay un futbolista que está imputado de manera directa y ya fue separado por la disciplina de su club. (El presidente de Patriotas confirmó en pasados días que sacó a un jugador de la plantilla por esta situación).

Vea también: “Es un sinvergüenza”, DT del FPC denunció públicamente ayuda de los árbitros

Carlos Antonio Vélez reveló amaño de partidos en el fútbol colombiano

De entrada, el analista dejó claro que desde hace un tiempo se tenían sospechas de la situación: “Estos días les he venido diciendo que algo no anda bien. Mi nariz no falla y olía a feo. Reventó la pepa. Qué pena. Está deslegitimada la competencia”.

Y entrando en detalles, soltó: “Teníamos noticia de que existía una investigación en Dimayor y en Federación. Una de tantas. Solo que está tiene nombres propios. Un imputado directo y de cinco a ocho jugadores vinculados al proceso, a través de testimonios y demás”.

Para continuar explicando que hay “Dos partidos bajo sospecha. Un jugador retirado, ya. Unos apostadores llamaron a un jugador y él aceptó. Trazaron unos delineamientos y él invitó a otros cinco compañeros del equipo. Dicen que consiguieron el objetivo”.

Vea acá: “Es un exabrupto”, llueven críticas a la Dimayor por el montón de cambios que metió

“Después, del mismo equipo, los mismos apostadores llamaron a otro: ‘mire, en el próximo partido usted se tira en el área que está arreglada la pena máxima’. El jugador lo contó a su club que se lo dijo a la Federación y esta cambió al árbitro del partido. El nuevo juez no tenía ni idea. Hay una pena máxima y el árbitro no la pita. No lo pitó y fue penal”, agregó.

Por último, pidió llegar hasta las últimas consecuencias: “Esto ya está en manos de la Dimayor. Esta investigación ya tiene nombres propios. Si hay que imputar un delito, que lo hagan e intervenga la justicia ordinaria, pero algo hay que hacer. Se está deslegitimando la competencia”.

Vea acá: “Hablé por todos”, hincha de Nacional se descargó y desmintió comunicado oficial

Nuevamente las denuncias sobre amaños de partidos se hacen presentes en el fútbol colombiano que cada vez está más lleno de dudas con situaciones que no terminan de convencer a todos.