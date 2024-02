“Hablé por todos”, hincha de Nacional se descargó y desmintió comunicado oficial

Sebastián Arenas, el hincha de Atlético Nacional que insultó al técnico Jhon Jairo Bodmer habló de lo sucedido en la rueda de prensa tras el partido ante Deportivo Cali.

Luego del escándalo que se armó por el aficionado que se coló a la rueda de prensa para reclamarle al entrenador del cuadro antioqueño, el propio involucrado dio la cara.

En un video difundido en las redes sociales, el joven explicó los motivos por los que terminó explotando y de paso desmintió un comunicado oficial de Deportivo Cali.

Habló el hincha que insultó a Bodmer en rueda de prensa

En primera medida, Sebastián Arenas dijo que no hubo ninguna agresión a una mujer de la logística, tal como lo afirmó el cuadro vallecaucano: “Soy la persona involucrada en los acontecimientos de la rueda de prensa del partido Nacional contra Cali. En primera medida quiero aclarar que el comunicado de Deportivo Cali es completamente falso. En ningún momento agredí a una persona y menos a una mujer, físicamente. Pueden revisar las cámaras que para eso están”.

Y de paso dijo que habló por toda la afición Verdolaga: “Lo de ayer fue producto de la ira. Algo que uno lleva guardado desde hace mucho tiempo. No fueron las palabras más correctas, pero era algo que se tenía que decir y es lo que sentimos toda la hinchada por el mal manejo que le están dando a Nacional desde hace mucho tiempo”.

“No aguantamos más y todo el mundo me ha hecho saber que hablé por todos y gracias a las personas que me han apoyado y se han preocupado por mí”, sentenció el joven.

Aplaudido por muchos, criticado por otros, Sebastián Arenas no se quedó con las ganas y le gritó en la cara al técnico Jhon Jairo Bodmer lo que muchos hinchas de Nacional piensan de su gestión.