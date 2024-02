“Es un exabrupto”, llueven críticas a la Dimayor por el montón de cambios que metió

Desde la Dimayor volvieron a generar disgusto en varios sectores del fútbol colombiano al anunciar el cambio en la programación de 38 partidos, sí, 38, frente a lo que ya habían programado de manera oficial.

Si algo se había destacado el presente año es que no se habían generado los cambios de programación que eran frecuentes en los torneos anteriores, pero para no perder la costumbre, en esta ocasión lo hicieron al por mayor.

Esto ha generado el inconformismo de varios frentes, desde aficionados hasta periodistas que han manifestado su inconformismo con lo sucedido.

Dimayor cambió la programación de 38 partidos

El ente oficial del fútbol colombiano anunció en su página web los cambios que haría, explicando los motivos:

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, en aras de descongestionar el calendario y en busca de constantes mejoras para nuestro campeonato, informa la nueva programación de las fechas 8 a la 14 de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2024.

Con esta programación, se le está dando todas las garantías deportivas a los clubes colombianos que disputan torneos internacionales, priorizando la representación de nuestra Liga a nivel continental.

Retornamos al horario de las 2:00 p.m. los fines de semana, acudiendo a este espacio para seguir acercando a las familias a los estadios del país. Esta medida aliviana la programación, permitiendo más días de descanso entre cada fecha”.

Molestia por cambios en programación del FPC

Esto hizo que varios periodistas, como José Orlando Ascencio de El Tiempo, expresaran su inconformismo.

“Lo de @Dimayor es de una falta de seriedad espantosa. Cambió de horario ¡38 partidos! Si no tienen clara la programación cuando la sacan, no pierdan su tiempo anunciándola y no nos hagan perder el tiempo registrándola”, expresó.

Es un exabrupto Orlando estos partidos. Una idea sería 2 partidos: uno por win básica y otro por win +. Es más, puede distribuir uno clase A por el + y el otro B o C por la señal normal. Pero esto es un despelote total. — Jhon Alvaro Mantilla (@jhonmantillam) February 18, 2024

Pero él no fue el único y otros comunicadores, además de varios aficionados, expresaron su molestia.