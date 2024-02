¿Se va de Win Sports? Sheyla García encontró nuevo trabajo en reconocido canal de televisión

Sheyla García es una de las periodistas más destacadas de Win Sports, no obstante, en horas de la mañana de este martes 6 de febrero dio a conocer una noticia que seguramente sorprenderá a más de uno, pues reveló su nuevo trabajo en reconocido canal de televisión.

Vea acá: Egan Bernal sorprendió al revelar cuál cree que es “la gente que debe manejar el Ministerio del Deporte”

Sheyla García trabajará en reconocido canal de televisión:

La periodista utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer el nuevo proyecto que emprenderá en su carrera: Ahora trabajará en el canal regional Teleantioquia y con un lindo mensaje lo dio a conocer:

“Y ahora también nos vemos en @teleantioquia 💚Honor y orgullo al cumplir este sueño, de poder acompañarlos en el Canal de los Antioqueños.Esta tierra me ha dado tanto ❤️ y esta vez es cómplice, una vez más, de una nueva alegría en mi vida. #Antioquia me sigue regalando muchísimo amor y felicidad 🤍🙏🏾🙌🏾 GRACIAS TIERRA LINDA ❤️GRACIAS A TODOS por ser felices con mi felicidad, por celebrar mis logros y anhelos como propios, por acompañarme y seguirme en cada sueño 🫶🏾”

¿Sheyla se va de Win?

La popular comunicadora no se olvidó de Win Sports y le sacó su espacio en el emotivo mensaje, para aclarar que no se irá, sino que continuará con ambos proyectos en simultáneo:

“GRACIAS a mi @winsportstv por estar conmigo siempre 🙌🏾. No me he ido (hay Shey para rato) y estaré más feliz que siempre en ambas pantallas para tod@s 🧡”.