Sheyla García también fue agredida y hasta amenazada de muerte en pleno estadio

Sheyla García, periodista de Win Sports, fue otra de las víctimas de agresión en el partido entre Atlético Nacional e Independiente Medellín en el estadio Polideportivo Sur de la ciudad de Envigado y ella hasta fue amenazada de muerte.

En medio del juego que se debió acabar antes del tiempo reglamentario, porque el árbitro no encontró garantías ante el ambiente hostil, cuando el encuentro iba 5-0 en favor del Poderoso, llegaron varios incidentes violentos que tuvieron a varios equipos periodísticos como víctimas de los ataques.

La periodista le contó a Publimetro Colombia los detalles de lo sucedido con el hombre que no tuvo reparos contra ella.

Sheyla García fue agredida y amenazada en Nacional vs Medellín

La norsantandereana nos manifestó que “Desde la tribuna me tiraron una botella llena de agua que venía directo a mi cabeza. Afortunadamente vi quién me la tiró, la vi venir y alcancé a correrme”.

A pesar de esto y pese a su reacción, “me pegó en la espalda, porque me moví, no me pegó en la cabeza”.

En su relato, manifiesta que el hombre se enojó porque ella hacía su trabajo de registrar lo sucedido: “Yo vi quién era y el hincha que me la tiró se vino a amenazarme y a decirme que no los grabara, que apagara las cámaras”.

“Yo refuté que cómo así, que respetara y no me agrediera. Me dijo que yo era una vendida que los estaba grabando o sino que me iba a matar. Me gritaba de todo”, puntualizó Sheyla.

En medio de toda esta situación, “La gente se le fue encima porque tenía otra botella lista para lanzarme y me dijo que me iba a matar”.

Desde Publimetro Colombia nos solidarizamos con Sheyla García, los demás periodistas que fueron agredidos por los mal llamados hinchas en la última jornada del fútbol colombiano y repudiamos estos ataques contra la prensa y más contra las mujeres.